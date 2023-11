Martina Weil consiguió el oro en los 400 metros femeninos del atletismo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este miércoles 1 de noviembre,

Tal como estaba planificado, la final comenzó a las 20:23 horas y la lluvia en la capital no fue un impedimento para que el público chileno se quedara en el Estadio Nacional para apoyar a Weil.

La chilena comenzó la carrera de gran manera y se posicionó rápidamente en el primer lugar. La atleta de 24 años logró mantener la punta hasta el final y se adjudicó el oro panamericano.

“Es épico. En los Juegos Suramericanos de Asunción salí segunda y ahora venía por mi revancha. Estoy muy contenta y aliviada de que se haya terminado el año, ha sido uno muy largo y es tremendo terminarlo así”, manifestó Weil tras ganar la presea dorada

“Escuchando historias como las de Santiago (Ford) me doy cuenta que yo lo he tenido todo. Esto es fruto del esfuerzo, pero sé que he tenido mucha suerte y he sido afortunada en todas las experiencias que he tenido”, agregó la deportista.

Por último, Weil remarcó su emoción por darle una nueva medalla dorada al Team Chile de atletismo. “Después de ver a Santiago (Ford) y a Lucas (Nervi), qué rico poder brindarle otro oro al atletismo chileno. Hace rato que no lográbamos tantos“, cerró.

Ahora, Martina Weil se preparará para su participación en la posta 4×100 y la 4×400, las que se disputarán este jueves 2 de noviembre y el viernes 3, respectivamente.