Este martes 14 de noviembre se conmemora un nuevo Día Mundial de la Diabetes, instancia aprovechada por la Sociedad Chilena de Medicina Familiar para advertir sobre el uso inadecuado que algunos medicamentos recetados a pacientes diabéticos que se están viralizando en redes sociales como una solución “rápida” para bajar de peso.

Esto, luego que se detectara que desde hace meses se están viralizando a través de distintas plataformas de redes sociales, especialmente TikTok, las denominadas “inyecciones mágicas para bajar de peso”. Según alertó el Instituto de Salud Pública (ISP), se trata de medicamentos que se venden bajo receta médica, indicados para pacientes que sufren diabetes, pero que, hace un tiempo están siendo recomendados en internet como tratamientos para adelgazar.

Al respecto, el doctor Jorge Donat, integrante de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, alertó que “en nuestro país se han popularizado de manera inadecuada tratamientos médicos como apoyo para bajar de peso y abuso de algunos medicamentos que, sin el respaldo de un especialista, pueden producir consecuencias negativas en el organismo. La mejor medida para regular el peso es y sigue siendo la alimentación saludable y el ejercicio“.

En este sentido, explicó que el uso de estos medicamentos siempre requiere consultar a un especialista, ya que pueden conllevar riesgos graves para la salud de las personas, como pancreatitis y obstrucción intestinal, entre otras complicaciones.

Este auge en el uso de medicamentos para tratar la diabetes como vía para perder peso afecta directamente a los pacientes que padecen la enfermedad, debido a que se han producido importantes quiebres de stock que afectan a aquellos que realmente necesitan el fármaco, pero que no pueden encontrarlo en el comercio establecido. Además, se menciona un importante crecimiento en el mercado negro de este tipo de productos, con los riesgos que esto implica.

“Por ejemplo, la metformina está indicada para pacientes diabéticos y aquellos con resistencia a la insulina, pero no está demostrado que ayude a bajar de peso directamente. Por lo tanto, no sustituye a una dieta saludable. Si no se tiene diabetes o resistencia a la insulina, no se recomienda su uso”, agregó el especialista.

Día Mundial de la Diabetes

Cada 14 de noviembre la OMS conmemora el Día Mundial de la Diabetes, como una oportunidad para generar conciencia sobre el impacto en la salud de las personas y para resaltar la prevención, diagnóstico y tratamiento.

Su prevalencia en Chile experimentó un aumento del 9,2% en 2010 al 12,3% en 2016-2017, según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud. Se estima que más de 2 millones de personas en sufren de esta enfermedad en el país, cifra que podría empeorar por el aumento de factores de riesgo asociados al desarrollo de esta patología, como el sedentarismo, el aumento de peso y el desorden en patrones de alimentación.

“Desde la perspectiva de la medicina familiar, la principal forma de prevenir la diabetes es seguir una alimentación saludable (evitar bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados) y realizar actividad física constante, al menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado a fuerte“, detalla el doctor Jorge Donat.

En este sentido, explica que “la recomendación es abordarlo desde la perspectiva del núcleo familiar, ya que los jóvenes tienden a imitar los hábitos de sus padres. Los buenos y malos hábitos pueden transmitirse de generación en generación, siendo responsabilidad de la familia establecer patrones conductuales saludables, contribuyendo así a la prevención”.

El doctor Donat, quien será uno de los expositores del XXIV Congreso Chileno de Medicina Familiar 2023, señala que los síntomas clásicos de la diabetes son la pérdida rápida de peso, la polidipsia y la poliuria (beber mucha agua e ir mucho al baño). “Para personas con obesidad, se recomiendan exámenes médicos preventivos, que se pueden realizar en los consultorios de todo el país, con una periodicidad de 12 meses“, apuntó.

Finalmente, para personas que ya presentan la enfermedad, la recomendación es seguir el tratamiento médico indicado, especialmente en medio del crecimiento de tendencias que apuntan a prevenir o tratar la diabetes solo mediante la medicina natural o herbolaria. “Mientras no dejen su tratamiento médico base, cualquier medida complementaria puede ser utilizada, siempre y cuando ésta no se base en carbohidratos“, puntualizó el especialista.