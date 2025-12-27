Cony Capelli confiesa que se besó con famoso durante una fiesta: Daniela Aranguiz fue testigo del momento

Santiago

Una inesperada confesión realizó Cony Capelli en el reciente capítulo de Plan Perfecto, donde reveló que se besó con un famoso durante una fiesta realizada en el Hotel W, asegurando además que Daniela Aránguiz fue testigo del momento.

Según relató la panelista, al evento asistieron diversas figuras del espectáculo, entre ellas Luis Mateucci y Cuco Cerda. La revelación generó de inmediato la curiosidad del panel, que no tardó en interrogarla por los detalles del “chisme”.

Capelli aclaró que el galán en cuestión es una persona conocida y que se encuentra soltero, descartando cualquier tipo de infidelidad. No obstante, reconoció que, aunque el beso le gustó, no volvería a repetir la experiencia para evitar eventuales conflictos. “No fue solo un beso”, comentó entre risas, agregando que se trató de una situación propia del carrete y del alcohol.

Finalmente, la ganadora de Gran Hermano señaló que el episodio no tuvo una connotación profunda y llamó a considerar las emociones de terceros, cerrando su relato con humor: “Sí, me lo comí, me lo zampé”.