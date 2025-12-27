Santiago

Matías Muñoz, conocido artísticamente como Marcianeke, generó amplio revuelo en redes sociales tras publicar una serie de imágenes donde muestra un evidente cambio físico, con una contextura más robusta y tonificada, muy distinta a la que exhibía en años anteriores.

La transformación ocurre luego de un complejo 2024 para el cantante, período que él mismo ha descrito como profundamente espiritual. En este proceso, Marcianeke ha señalado que se ha acercado con mayor fuerza a la fe, asistiendo a la iglesia varias veces por semana y dejando atrás etapas marcadas por la negatividad.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Dímelo Ma” aparece posando frente al espejo con el torso descubierto, evidenciando un físico más definido, lo que fue rápidamente comentado por sus seguidores.

Este nuevo momento contrasta con el difícil año que enfrentó, marcado por lesiones físicas que incluso lo llevaron a ser atendido en la Clínica Dávila, donde confirmó haber sufrido fracturas en tres costillas. A ello se suman recientes especulaciones sobre un eventual vínculo sentimental con la influencer Valentina Valencia, conocida como Gatita VeVe, tema que también ha generado comentarios en plataformas digitales.