Salud mental en el Ciudadano ADN: El trabajo del programa Quédate para prevenir el suicidio

En el Ciudadano ADN siempre dedicamos los días lunes para hablar de salud mental. Y es que durante este mes de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por lo que conversamos sobre el programa Quédate junto a Consuelo Stadella, coordinadora del programa, terapeuta ocupacional y magister en abordaje de personas mayores y envejecimiento.

“El programa tiene múltiples características que lo hacen muy especial. El hecho de que seamos muchas fundaciones trabajando en este ámbito preventivo y que desde que se dio el puntapié inicial en el año 2022 y el lanzamiento que fue el 13 de abril de este año, hemos tenido un trabajo arduo con los distintos municipios para ir abordando la temática”, comentó al inicio de la entrevista Stadella.

En esa misma línea, la coordinadora del programa Quédate comentó que “creemos que hasta ahora ha sido positivo el trabajo que hemos logrado establecer con los distintos municipios de la Región Metropolitana, lo que ha implicado tener que, sí o sí, abordar múltiples diferencias entre cada comuna y diversos actores”.

El programa Quédate y el tabú del suicidio

Por otra parte, la magíster en abordaje de personas mayores y envejecimiento comentó que el tema del suicidio “es complejo de abordar”. “Nos interpela a todos nosotros”, aseguró.

“Creo que como es un tema que no se habla con frecuencia, no estamos acostumbrados a hablarlo. Tenemos mucho miedo de que vayamos a decir algo que pudiera generarle la idea a un otro. Está mucho la idea de que si uno lo habla o comunica, la persona lo va a hacer”, expuso.

A lo anterior, la coordinadora del programa Quédate dijo que cuando se habla sobre este tema “contrario a lo que uno cree, el fenómeno en vez de aumentar, disminuye”.

“La otra persona empieza a sentir que hay un espacio, un lugar, y que puede tener acceso a información que le permita tomar mejores decisiones respecto a canales de ayuda”, añadió.

Un trabajo que se ajusta a la realidad de cada municipio

De acuerdo a Stadella, el programa Quédate posee un pool de actividades enfocadas a la prevención del suicidio. Sin embargo, este se va adecuando dependiendo del territorio en el que se está trabajando.

“Vamos ajustando a cada territorio a quienes participan de una actividad o a quienes convocamos a una actividad“, explicó.

Acto seguido, la coordinadora de esta iniciativa procedió a ejemplificar la manera en que se desempeñan las labores de este servicio con el fin de ajustarse a la realidad de un territorio en especial usando el caso de una actividad destinada a la “sensibilización a comunidades educativas”.

“Hay municipios que tienen 100 escuelas y otros que tienen 10. Frente a eso, en las que hay 100 no puedo invitar a 10 personas por escuela, aunque quisiera porque no me alcanzará el espacio. Sin embargo, en otros municipios a lo mejor puedo invitar a más personas porque efectivamente tengo menos escuelas. Nos hemos ido ajustando a esa realidad“, añadió.

La importancia de buscar ayuda

En Chile las cifras sobre el suicidio son preocupantes. Según el Ministerio de Salud, 1800 personas mueren anualmente por esta causa y alrededor de 20 personas por cada una que se suicida, realiza un intento de esto.

Respecto a esto, Stadella comentó que “una persona que tuvo un intento, tiene más riesgos de tener un segundo… por lo tanto, desde ahí la importancia de los canales de ayuda”.

“Actualmente está el número telefónico del MINSAL, *4141; el chat del Quédate a través de quedate.cl; y otros canales de ayuda”, añadió.