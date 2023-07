¿Cómo es la alimentación vegana? El Doctor Chef nos explica

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva visita de nuestro Doctor Chef, quien nos trajo una columna dedicada a la alimentación vegana.

“Hay distintas formas de alimentación y la mayoría de las personas somos omnívoras, pero hay personas que se alimentan de una forma vegetariana. Y en ese grupo, se pueden hacer bastantes desgloses”, comenzó explicando el columnista del Ciudadano ADN.

A lo anterior, Óscar Barrera Marengo dijo que “está el ovolactovegetariano, que es una persona que solo come productos de origen vegetal más huevos y lácteos; los ovovegetariano; los lactovegetarianos; los pecetarianos; y los veganos, que solo comen productos de origen vegetal y de ningún animal”.

La polémica de comida vegana semejante a la carne

En línea con lo anterior, el Doctor Chef explicó que en el caso de una dieta vegana, se suelen consumir productos como cereales, granos, legumbres, frutas y derivados, como la soya.

Respecto a los productos veganos que apelan a tener sabores de tipo animal y la polémica que han generado en algunos países, como en Francia o aquí en Chile, Barrera Marengo comentó que “es un gran debate”.

“Hablando con gente que trabaja en fundaciones veganas, el tema es que básicamente no es que no les gusten esos productos. No los consumen por temas éticos. A partir de esto se empiezan a generar estos productos símiles para compensar esto, sin pasar a llevar sus ideales o ética”, expuso.

Una cuestión de perspectiva cultural

Chile está enmarcado en el panorama del mundo occidental. En ese contexto, nuestra alimentación está regida por una dieta hiperproteica e hipercalórica. Sin embargo, ese no es el caso del mundo oriental.

“Si nos vamos a Asia, en la India, sobre el 80% de la población es vegetariana y un gran porcentaje, vegana. Ellos culturalmente tienen esta forma de alimentarse”, explicó el profesional de la salud.

En esa misma línea, el columnista del espacio radial explicó que la aparición de esta tendencia en nuestro país se influyó por la cultura oriental y por temas de principios éticos: maltrato y abuso animal, así como las condiciones en que se crían a los animales destinados al consumo.