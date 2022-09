Durante esta jornada, a la edad de 96 años y rodeada por su familia, murió la Reina Isabel II en el Castillo de Balmoral, Escocia.

Tras su deceso, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, realizó un punto de prensa donde entregó sus palabras ante la muerte de la monarca, afirmando que es “un gran impacto para la nación y el mundo“, además de declarar que la Reina fue su inspiración.

“La Reina fue la roca sobre la que se construyó nuestro país. Gran Bretaña es el gran país que es hoy gracias a ella. Ella era el espíritu mismo de Gran Bretaña. Ese espíritu perdurará“, indicó.

“Hoy, la corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el Rey Carlos III”, agregó Liz Truss.

La primera ministra fue la última persona en verla con vida, según indicaron medios internacionales, luego de asumir el pasado martes 6 de septiembre en el cargo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022