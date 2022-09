“London Bridge is down”: el protocolo establecido para la muerte de la Reina Isabel II

Durante la mañana de este jueves se encendieron las alertas en Reino Unido, debido al delicado estado de salud de la Reina Isabel II que se encuentra bajo supervisión médica en su residencia de Balmoral. La familia real ya se encuentra en la residencia, acompañando a la monarca.

Por este motivo, volvió a reflotar el protocolo real denominado como The London Bridge is down, que se traduce al español como “El Puente de Londres ha caído”, que detalla toda una operación e itinerarios que se activarán en el momento en que la reina fallezca.

De esta forma, los preparativos en el Palacio de Buckingham no serán para nada improvisados ante este escenario, sino que llevan más de 20 años afinando todos los detalles para lo que denominaron como el “Día D” en esta operación. Se sabe, por ejemplo, que su despedida se extenderá por al menos diez días.

Los detalles del “Día D”

De acuerdo al extenso artículo del medio británico The Guardian, los planes más elaborados se desplegarían si su deceso tiene lugar en su residencia en Balmoral en Escocia. Todo comenzará con la frase The London Bridge is down. Esta es una clave que surgió en el Servicio Secreto, considerando los lugares de nacimiento de las principales figuras de la familia real.

“Esto desencadenará una ola inicial de rituales escoceses. Primero, el cuerpo de la reina descansará en su palacio más pequeño, en Holyroodhouse, en Edimburgo, donde tradicionalmente está custodiada por la Royal Company of Archers, que lleva plumas de águila en sus gorros”.

“Luego, el ataúd será llevado por la Royal Mile hasta la catedral de St Giles, para un servicio de recepción, antes de ser puesto a bordo del Royal Train en la estación de Waverley para un triste progreso por la línea principal de la costa este”.

“Se esperan multitudes en los pasos a nivel y en los andenes de las estaciones a lo largo del país, desde Musselburgh y Thirsk en el norte, hasta Peterborough y Hatfield en el sur, para arrojar flores al tren que pasa”.



En las horas posteriores al fallecimiento de la reina, se notificará en una “cascada de llamadas” a la primera ministra británica, Liz Truss, y a las demás autoridades de la nación. Asimismo, la Familia Real será quien comunique la lamentable noticia a la nación en un aviso en las puertas del Palacio de Buckingham.

Cabe señalar que los preparativos para la coronación del siguiente monarca tendrán lugar después de finalizadas todas las ceremonias de despedida para la Reina Isabel II. La sucesión está en manos de su heredero, el Príncipe Carlos, el futuro Rey de Inglaterra, junto a su esposa Camilla de Cornualles, quien recibirá el título de reina consorte.