A los 99 años falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la Reina Isabel II de Inglaterra

La Reina Isabel II, anunció que su esposo, el príncipe Felipe, falleció a las 99 años este viernes, según confirmó a través de redes sociales la cuenta oficial de la Familia Real británica.

Según indicó el escueto comunicado de la casa real, la Reina anunció “la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo”, agregando que “Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor“.

Hace unos días, el duque de Edimburgo había sido dado de alta luego de haber sido sometido a una operación al corazón, mientras que se insistió en recalcar que su hospitalización no se debió a una infección por coronavirus Covid-19.

De hecho, tanto el duque como la Reina, habían recibido las dos dosis de la vacuna debido a que pertenecían al grupo de más riesgo de tener complicaciones graves en caso de contagiarse.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021