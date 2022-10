Pese a la cercanía con el Presidente Gabriel Boric, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, es claro: “Mi lealtad está con la región”. Y en esa línea, durante la visita del Mandatario en la zona, le pidió acciones concretas, las que, según dijo este viernes en ADN Hoy, fueron bien recibidas: que se juntara con los comerciantes del centro de la capital regional “que fueron vandalizados y agredidos durante el estallido y después la pandemia y que ven que el comercio ilegal les quita espacio, y se comprometió a recuperar el centro, pintar la fachada y retenes móviles”; para la migración, “logramos esta intervención que comprometió: un empadronamiento de las personas migrantes en la región”; y ya más burocrático, la eliminación del cargo de delegado presidencial, que “esperamos que cumpla la promesa (que desaparezcan)”.

Pero semanas antes, Díaz había pedido un estado de excepción acotado para coordinar a las instituciones de seguridad y así enfrentar la migración irregular. La idea fue desechada por el Ejecutivo: “Veo que hay una disposición directa de hacerse cargo: el empadronamiento de las personas migrantes, sacar los rucos de las áreas verdes y los espacios públicos, porque con eso podemos ir mejorando”.

Así, serán carabineros de la Escuela de Suboficiales los que enfrentaran, en concreto, el robo de cátodos de cobre en la región. “Esto no deja en desmedro de lo que pasa en las ciudades y se está atendiendo este sector y se está generando una articulación mucho mayor”, acotó Díaz.

“Estamos logrando espacios de mayor presencia policial en las ciudades, que haya una intervención más articulada e inteligente, si este comité de seguridad pública y crimen organizado está funcionando, porque se han recuperado en menos de una semana los cátodos que se robaron, creo que hay que ir agradeciendo esos gestos y esas acciones. Porque sino, de lo contrario, lo que hacemos es promover el miedo. He visto a la derecha siempre incentivando el miedo y pocas soluciones”, agregó luego.

El origen del problema, dijo el gobernador, viene del “gobierno del expresidente Piñera: aquí no hubo control migratorio: entró quien quiso, como quiso, sin ningún resguardo en la frontera. pro lo menos hoy se está generando ese resguardo, se está empadronando y se está viendo quiénes están”.

En 2022, entraron 45 mil personas, de acuerdo a los datos de tomas de PCR en las fronteras. “No sabemos qué están haciendo, dónde están. Si están trabajando, bienvenidas; pero si no, si están en situación de calle, si no tienen los medios para subsistir y tampoco sabemos sus antecedentes, lo más probable es que sean caldo de cultivo para la delincuencia. Por eso aquí tiene que entrar el ministerio de Desarrollo Social: que se saque a las personas de estos sectores, se les reubique, se les empadrone y si se regularizan bien. Si no, tienen que salir el país. Por eso el parlamento tiene que acelerar la expulsión del país”, apuntó.

Otra de las solicitudes fue la presencia de un encargado de migraciones que permita acelerar las expulsiones. Con todo, “esto tiene que ser de manera más integral: los países inteligentes administran la migración. Eso aquí no está ocurriendo”.

“Agradezco mucho su visita. Viene cuando se roban cátodos de cobre y hay un paro de ferrocarriles que podría afectar toda la industria del cobre o pérdidas por más de $2.500 millones. En ese contexto viene y las conversaciones han sido sinceras y tajantes. Cuando le haces ver al Presidente que la migración no es un tema ideológico o si protegemos o no a las personas, sino que con que la gente está asustada. Le mostré videos de personas con actividades antisociales donde se ven a personas que se hacen dueñas de los parques, de las playas, que impiden el paso de otras personas. Esa sensación de inseguridad queríamos que palpara. Con eso tiene que ver: con la cercanía con el territorio, con la capacidad de mirar lo que acontece, con escuchar a la gente. Y la gente fue muy clara: nuestro problema es de seguridad y él tiene que hacerse cargo: tiene que gobernar y enfrentar y hacerse cargo. Y lo que él ha visto acá ha generado respuesta”, cerró Díaz.