Encuentran llaves del astrónomo desaparecido en el desierto de Atacama

El paradero del astrónomo y astrofísico británico Thomas Richard Marsh, de 61 años, sigue siendo una incógnita luego de perder su rastro desde la madrugada del viernes 16 de septiembre en las dependencias del Observatorio La Silla, situado en el desierto de Atacama.

De acuerdo a información del diario El Día, un nuevo antecedente vinculado a la desaparición del astrónomo se dio a conocer luego de que uno de los funcionarios del complejo haya encontrado las llaves de la habitación de Marsh en el trayecto entre el hotel donde alojaba y su lugar de trabajo.

Vale recordar que las pertenencias del destacado científico, quien viajó al país por motivos laborales, se encontraban intactas en su pieza al momento de su desaparición.

No viajó solo

De la misma forma, se informó que Thomas Marsh no viajó solo hasta el Observatorio La Silla, sino que lo hizo acompañado de uno de sus estudiantes de primer año de doctorado de la Universidad de Warwick, donde es docente el astrónomo.

Según confirmó Odette Toloza, amiga y colega de Marsh en el complejo, en conversación con Mucho Gusto, al científico “le tocó ir a hacer observaciones por cuatro noches. Cada vez que Tom va a La Silla toma la oportunidad de llevar a sus estudiantes, y esta vez fue con su estudiante de doctorado de primer año”.

“La última vez que ellos tuvieron contacto fue el día anterior a que se reportara su desaparición. Se despidieron para ir a acostarse, y al día siguiente almorzarían o tomarían desayuno juntos, pero no apareció. No tengo claridad total de todo lo que ocurrió, pero luego el estudiante preguntó por él y no había rastros. Pensaba que estaría descansando luego de un largo viaje desde Inglaterra, pero cuando debían comenzar a hacer las observaciones como tal no concurrió al lugar”, detalló Toloza.

A ocho días de su desaparición, equipos policiales del Gope de Carabineros, peritos regionales y del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI se encuentran trabajando en la localización del británico y otros grupos de búsqueda se han sumado a las labores de rastreo de su paradero.