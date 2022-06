Gobernador de Valparaíso no descarta opción de cerrar empresas en Quintero tras emergencia ambiental

Una emergencia ambiental se registró en los últimos días en Quintero, región de Valparaíso, luego de reportar un peak de dióxido de azufre (SO2) de 1.327 ug/m3 en la Estación de Calidad del Aire, lo que terminó con más de 50 miembros de comunidades escolares con síntomas de intoxicación.

Producto de esta situación, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dictó medidas provisionales a la fundición Codelco División Ventanas y a la AES Andes titular del Complejo Termoeléctrico Ventanas.

Sobre esta situación registrada en Quintero se refirió el gobernador regional de Valparaíso Rodrigo Mundaca, quien en conversación con ADN hoy detalló que tras 48 horas “hoy día se ha levantado la suspensión de clases, y los niños y niñas están volviendo a sus establecimientos”

También se refirió a las medidas dictadas por la SMA, como por ejemplo, que las empresas deban contar con sensores para determinar el dióxido de azufre. “Hoy día lo que es fundamental es que situaciones de esta naturaleza no sigan repitiéndose“, señaló.

“Por tanto es fundamental que los planes operacionales de las empresas se adecuen a las condiciones meteorológicas. El día anterior a que ocurriera este evento ya existía información suficiente de que iba a haber condiciones meteorológicas adversas, para fundir por ejemplo”, agregó la autoridad regional.

Además, Mundaca enfatizó en que “parece absolutamente impropio que a pesar de las condiciones meteorológicas adversas se haya continuado con los planes operacionales. Una vez más los principales afectados son los más vulnerables, me refiero a las niñas y niños”.

El gobernador de Valparaíso también se refirió a la conversación que tuvo con el presidente de Codelco Máximo Pacheco tras este episodio ambiental. “Le planteé la necesidad de que tenía que asumir la responsabilidad, cuando inicialmente la empresa negaba su responsabilidad“, manifestó.

Además sostuvo que todas las empresas deben tener vigente sus resoluciones de calificación ambiental. “Hemos señalado con mucha responsabilidad que todas las empresas del complejo industrial tienen que pasar por el servicio de Evaluación Ambiental, eso es fundamental, para dar cierta tranquilidad a la población”, aseveró.

“Creo que hoy día el Gobierno tiene que tener el coraje que no han tenido otros gobiernos para tomar decisiones que sean estructurales. Creo que hoy no se puede descartar ninguna decisión o solución, creo que el complejo industrial debe readecuar sus planes operacionales. Creo que cuando el Gobierno habla de las zonas de sacrificio me imagino que no es una improvisación, por tanto debe existir un plan B, porque en caso de tomar alguna decisión como cerrar alguna empresa hay que tener un plan de reconversión laboral para no dejar sin empleo a los trabajadores”, prosiguió Rodrigo Mundaca.

“Ahora, ante una situación de esta magnitud, y con toda la presión social, creo que una decisión de esa naturaleza (cerrar industria) no debe ser descartada“, cerró.