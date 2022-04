Un ataque el viernes pasado en Ercilla, región de La Araucanía, dejó un camionero herido de gravedad, producto de una bala que impactó en su cabeza. El hecho movilizó al Gobierno a presentar una querella. Esta misma acción es señal de un cambio en las formas, a juicio del gobernador regional Luciano Rivas. En conversación con ADN Hoy, dijo que “el gobierno está entendiendo que este gesto que quería hacer de dialogar con los grupos radicales no le dio resultado. Espero que el gobierno entienda que hay una mayoría del 99% del mundo mapuche quiere dialogar con ellos, pero el problema hoy no es el diálogo, sino la seguridad”.

Pero la presentación de querellas anunciada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no es suficiente, a juicio del gobernador: “Debe ir acompañado con una forma de hacer las cosas: que las dos policías tengan más y mejores herramientas para investigar, también la Fiscalía”.

Los últimos hechos significaron que grupos reducidos (pero significativos) de camioneros bloquearan algunas carreteras del país durante la madrugada de este lunes.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que como Ejecutivo presentarán proyectos de ley para que las policías y la Fiscalía puedan investigar la situación como “crimen organizado. Y el debate que el Estado tiene que dar y las capacidades que el Estado tiene que fortalecer son sus capacidades para identificar y desarticular a las organizaciones criminales que están detrás del robo de madera, detrás del narcotráfico, detrás del robo de vehículo, que es lo que ocurre en esta zona y otros lugares”.

Según el gobernador Luciano Rivas, “lo que relata el subsecretario Monsalve va en la línea correcta. Aquí claramente hay delitos de crimen organizado y ese se combate con otras estrategias también. Hoy no se han utilizado fuentes investigativas que sean distintas”.

“Al gobierno le falta la voluntad de avanzar en estos temas, con respaldo a las policías, pero aquí también hay leyes descansando en el parlamento: la modificación a la ley antiterrorista, la ley e inteligencia, la de robo de madera que financia estos ilícitos. El subsecretario está en lo correcto: estas son bandas organizadas; cuando uno tiene atentados con armas de guerra, es porque aquí hay grupos organizados generando atentados en la región. Las herramientas tienen que ser distintas. No son delitos comunes, y como no son delitos comunes, no puede tratarse con la justicia común”, añadió.

A juicio de la autoridad local, el fin del estado de excepción “desde que se retiró, los delitos han aumentado en un 150%; la sensación de inseguridad en el mundo rural es aún mayor. Uno habla con los pequeños agricultores y se percibe la crisis de seguridad. Es una crisis humanitaria la que se está viviendo. Son un tipo de delitos que no cesan, las usurpaciones se hacen cada vez más comunes, los atentados están ocurriendo a la orden del día y se están haciendo con armas de guerra, que nosotros denunciamos hace mucho tiempo. La situación está descontrolada”.

En línea con lo anterior, agregó que la medida constitucional fue efectiva: “Nosotros queremos más seguridad, no menos seguridad (…) No puede seguir pasando que una zona del país estén a mercede de estos grupos. Aquí hay grupos radicalizados que están vinculados a otros delitos”.