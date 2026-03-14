Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Si bien las altas temperaturas se han mantenido por sobre los 30 grados durante los últimos días, la región Metropolitana espera un descenso en las máximas durante el fin de semana, lo que vendrá acompañado por lluvias.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las nubes cubrirán los cielos de la capital, donde la máxima llegará a 27 grados este sábado, y 24 durante el domingo.

Sin embargo, un episodio de lluvias se registraría a contar del lunes 16 de marzo en ciertos sectores de la región Metropolitana.

Lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave”

En detalle, la DMC indica que este lunes 16 de marzo las temperaturas máximas bajarán a 25 grados en Santiago, mientras que en sectores como San José de Maipo y Melipilla los termómetros solo llegarán a 23° C.

En esta última zona se esperan chubascos desde la noche del lunes, frente que se mantendrá hasta horas de la madrugada del martes 17.

Solo resta esperar para saber si este episodio de lluvias se extenderá a otras zonas de la capital.