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¿Sientes que respiras más por una fosa nasal que por la otra? La ciencia explica por qué ocurre

Puede parecer congestión o señal de resfrío, pero los expertos tienen otra explicación.

Javiera Rivera

¿Sientes que respiras más por una fosa nasal que por la otra? La ciencia explica por qué ocurre

¿Sientes que respiras más por una fosa nasal que por la otra? La ciencia explica por qué ocurre / artpartner-images

Muchas personas notan que al respirar profundamente una fosa nasal permite el paso de más aire que la otra. Aunque puede parecer señal de congestión, en la mayoría de los casos se trata de un proceso normal.

Según explica el profesor de anatomía de la Universidad de Lancaster, Adam Taylor, el cuerpo alterna de manera automática cuál fosa nasal es dominante para el flujo de aire. Este cambio puede ocurrir varias veces al día.

Durante este ciclo, una fosa nasal se congestiona parcialmente mientras la otra permanece más abierta. Esta alternancia permite que los tejidos nasales descansen y se recuperen del contacto constante con el aire.

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El proceso cumple un rol importante en la protección del sistema respiratorio.

De hecho, se estima que alrededor de 12.000 litros de aire pasan por la nariz cada día, por lo que mantener este equilibrio ayuda a proteger el revestimiento nasal.

Sin embargo, el ciclo nasal puede verse alterado por resfriados, alergias, pólipos nasales o incluso por el uso excesivo de descongestionantes.

Por ello, los expertos recomiendan consultar si una fosa nasal permanece bloqueada por más de dos semanas o aparecen secreciones inusuales.

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