Ataques incendiarios y balacera contra retén de Carabineros se registraron en las regiones del Biobío y La Araucanía

Diversos hechos de violencia y ataques incendiarios se registraron en las regiones del Biobío y la Araucanía en las últimas horas.

Una balacera por parte de desconocidos tuvo lugar en Quidico, comuna de Tirúa, en contra de un retén de Carabineros. El ataque fue a bordo de un vehículo con armas automáticas, y no dejó personas heridas.

Personal del Control del Orden Público (COP) de la policía uniformada repelió a balazos este incidente registrado en la provincia de Arauco.

En la comuna de Curanilahue, en tanto, desconocidos quemaron dos camiones y una garita en el predio “Cancha Los Topos”. Además, se dio cuenta de la quema de un camión grúa en el predio “Tacna”, cercano a la base La Colcha de la forestal Arauco.

De momento, nadie se ha adjudicado estos incidentes.

Ataque incendiario en La Araucanía

Un grupo armado perpetró un ataque incendiario durante esta madrugada en la Región de La Araucanía, específicamente en un predio ubicado en la ruta 181, que une las comunas de Victoria y Curacautín.

Cinco personas, portando armas largas, ingresaron al lugar por la fuerza, intimidaron a una mujer adulta que se encontraba en el lugar, y procedieron a quemar cinco cabañas y dos vehículos.

En el lugar dejaron una pancarta del grupo Resistencia Mapuche Malleco, huyendo posteriormente en distintas direcciones.

Personal de Carabineros se constituyó en el lugar y se están realizando las pericias correspondientes.

Contratistas forestales emplazan al Gobierno: “Qué están esperando para tomar medidas”

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, volvió a emplazar al Gobierno, a quien acusó de abandonar a los trabajadores forestales como a la comunidad de la provincia de Arauco tras los últimos ataques incendiarios.

“Los contratistas forestales nos preguntamos qué está esperando el Gobierno para tomar medidas respecto de esta violencia desatada que hay en la provincia de Arauco. Los habitantes de la zona no se merecen estas autoridades que no están con ellos, que no toman medidas, y que dejan que esta violencia se desparrame por el territorio“, sostuvo.