VIDEO. Brutal atropello en supermercado de Puerto Montt: lanzan urgente llamado para dar con atacantes de guardias de seguridad

El hecho quedó registrado en un video difundido por la municipalidad de la zona.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, hizo un urgente llamado a la comunidad para colaborar en la búsqueda de los responsables de un violento atropello ocurrido durante la jornada de este martes al interior del supermercado Hiper Líder de la ciudad.

Según informó la autoridad comunal, un vehículo ingresó directamente al recinto y arrolló de manera “brutal” a dos guardias de seguridad que se encontraban realizando sus labores.

“Hoy un vehículo ingresó al supermercado Hiper Líder de Puerto Montt, atropellando brutalmente a dos guardias de seguridad. Estamos buscando frenéticamente a través de nuestras cámaras de seguridad para poder dilucidar quiénes son estos delincuentes”, señaló el jefe comunal.

Wainraihgt confirmó que el municipio está revisando las cámaras del sistema de televigilancia para colaborar con la identificación de los autores, quienes, según la información preliminar, habrían actuado con extrema violencia.

En esa línea, el alcalde pidió a cualquier persona que haya presenciado el hecho o tenga antecedentes relevantes comunicarse con el número de emergencias municipales. “Así que si tiene cualquier información, por favor al 800 600 100”, agregó.

