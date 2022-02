Alcalde de Iquique por viaje de Delgado a la región: “Más que su visita, lo que necesitamos es que el Gobierno actúe”

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió durante la mañana de este martes a la visita que realizará el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la región de Tarapacá.

En conversación con 24 Horas, el jefe comunal sostuvo que el Gobierno debe “cambiar un poquito el discurso“, y que más que la visita en sí, lo que se necesita es respuesta por parte de las autoridades. “Más que su visita, lo que necesitamos es que el Gobierno actúe en su conjunto cómo corresponde“, señaló.

“Lamentablemente no nos han escuchado, como lo es la historia de las regiones, que es bastante difícil que a uno lo entiendan hasta llegar a un hecho cómo lo último sucedido en la ciudad de Iquique”, agregó.

Asimismo, Soria indicó que en el paro registrado durante el pasado lunes no se trató de un tema político, y espera que desde el Gobierno puedan dar respuesta a las problemáticas. “Aquí no hay un tema político, derechamente fueron los gremios, sus dirigentes sociales, y la ciudadanía organizada que generó este movimiento de un llamado de atención que no es de ahora. Ya prácticamente son dos años que estamos pidiendo al Gobierno que dé el ancho, que tenga capacidad de reaccionar a lo que está pasando”, sostuvo.

El alcalde de Iquique además espera que las autoridades lleguen “bien preparadas, con una nueva política, porque hasta el día de hoy en política migratoria esto no ha resultado, estamos claros”, cerraron.

Previamente, la autoridad comunal ya había lanzado sus críticas al Gobierno, asegurando que “no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra y cada vez que pasa esto, se acerca un ministro, arma un montaje de televisión y se va al ministerio”.