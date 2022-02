Ministro del Interior Rodrigo Delgado visitará este martes la región de Tarapacá tras paro en Iquique

El pasado lunes, la ciudad de Iquique paralizó sus actividades, donde los habitantes de la zona reclamaron por el aumento de la delincuencia y la falta de seguridad, además de la crisis migratoria que afecta a la localidad.

Por ello, las críticas al Gobierno no se han hecho esperar, apuntando a la nula respuesta en estas materias. Así lo señaló el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. “El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra y cada vez que pasa esto, se acerca un ministro, arma un montaje de televisión y se va al ministerio”, indicó en ADN Hoy.

Ante esta situación, el ministro del Interior Rodrigo Delgado salió al paso de las críticas y anunció que este martes viajará a la región de Tarapacá para abordar las problemáticas de la zona. “Nos hacemos cargo de la crítica y vamos a estar en la zona mañana, vamos a estar conversando con los gremios, tal como lo hemos hecho, para ver cómo entre todos sacamos adelante esta tarea”, afirmó.

“Para este Gobierno ha sido prioridad la migración y ha sido prioridad desde el primer mandato del Presidente Piñera”, agregó el titular de Interior.

Durante este miércoles el Vicepresidente, @RodrigoDelgadoM, realizó un punto de prensa en el que afirmó que los detenidos tras la agresión a dos carabineros serán expulsados. Además, anunció que visitará a uno de los uniformados heridos. pic.twitter.com/EpLWMvJpQk — Min. Interior Chile (@min_interior) January 26, 2022

“Amnesia política” de la oposición

El ministro del Interior también respondió a las críticas recibidas desde la nueva administración encabezada por Gabriel Boric, manifestando que “hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición. Está dentro de ellos el Presidente electo, tres futuros ministros, tres futuros subsecretarios, que fueron al TC para que no existiese la reconducción“.

“La crítica constructiva siempre va ser razonable, y siempre hemos estado disponibles a conversar, pero no podemos permitir la inconsecuencia o la amnesia política, acá hay personas y sectores políticos que trataron de torpedear la Ley de Migraciones“, cerró.