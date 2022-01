Iquique paraliza sus actividades este lunes en protesta por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria

Una paralización total de las actividades se llevará a cabo este lunes 31 de enero en la ciudad de Iquique, donde los habitantes de la zona reclaman por el aumento de la delincuencia y la falta de seguridad, además de la crisis migratoria que afecta a la localidad.

Trabajadores de distintos rubros se plegarán a este paro, como, por ejemplo, en la Zofri o el Club de Deportes Iquique. En tanto, camioneros en la zona ya han comenzado algunos cortes de ruta para interrumpir el tránsito. También se espera que baje el flujo en el transporte público.

Las dudas y la preocupación también están por la incertidumbre sobre si el Aeropuerto de Iquique funcionará normalmente este lunes, ya que, de momento, no se registra un normal flujo de trabajadores en el recinto, tanto por quienes no irán por el paro como por aquellos que no podrán llegar ante la falta de locomoción, por lo que no existe seguridad sobre si los vuelos mantendrán la normalidad o deberán ser suspendidos.

Ya durante el domingo se había realizado una marcha exigiendo mayor seguridad y control en la migración, la cual terminó con pequeños incidentes además de registrarse una agresión contra un ciudadano extranjero.

¿Cómo saber si mi vuelo a Iquique fue reprogramado o cancelado?

Debido a esta paralización, diversos vuelos hacia Iquique han sido reprogramados durante la jornada, o simplemente cancelados. En tanto, el aeropuerto de Iquique se mantiene cerrado.

Por ello, si deseas conocer en qué situación se encuentra tu vuelo, puedes ingresar al sitio oficial del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, donde deberá ingresar la fecha, el origen y destino, además del número de vuelo.

Minuto a Minuto

08:55 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Iquique por paro general en la ciudad: “El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra”.

Alcalde de Iquique por paro general en la ciudad: “El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra”https://t.co/ri3JxHUV2x pic.twitter.com/2l4nxcrp1f — Radio ADN (@adnradiochile) January 31, 2022

08:23 | MINUTO A MINUTO | Paro en Iquique: Largas filas se registran en el acceso sur de la ciudad, debido al bloqueo del tránsito por parte de camionero.

07:56 | MINUTO A MINUTO | Paro en Iquique: Usuarios se comienzan a manifestar al interior del aeropuerto ante la falta de información sobre los vuelos programados.

06:55 | MINUTO A MINUTO | Iquique paraliza sus actividades este lunes en protesta por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria.

