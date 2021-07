Amigos de Claudio “El Gitano” Valdés revelaron momentos previos a su fatal accidente

La muerte del cantante Claudio Valdés, más conocido como El Gitano, conmocionó al mundo de la música chilena y el espectáculo. El suceso que se produjo tras un accidente de tránsito en la autopista entre Talcahuano y Concepción, en la Región del Biobío, en el cual además falleció la polola del intérprete, Alelí Melimán.

Durante esta tarde, amigos del artista arribaron al Servicio Médico Legal, entregando algunos detalles del paso de Valdés por Concepción. “Justo anoche andaba grabando. Eso me dijo a mí. Me dijo ‘voy a ir a grabar, a cerrar un tema’ y listo, después me enteré en la mañana lo que pasó. Estuvo trabajando todo este año porque quería eso, quería reinventarse, estaba sacando nuevos temas, tiene incluso temas guardados, él estaba esperando a que terminara la pandemia” dijo uno de sus cercanos a ADN.

Asimismo otro amigo expresó que “él se vino para Concepción, y ahí se fue a la casa de un amigo a vivir. Una persona noble, tranquila, simpática, humilde, era una persona que si puede ayudar, ayuda, a quien sea”.

El cuerpo del joven será entregado esta tarde mientras que el de su pareja sería entregado a su familia mañana.

Por otro lado, el funeral de “El Gitano” se realizará en la ciudad de Los Ángeles.