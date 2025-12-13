Más de 36 mil personas ya se excusaron ante Carabineros para no votar en la segunda vuelta presidencial

09 de Mayo de 2020/SANTIAGO Link de la pagina comiseriavirtual.cl que se encuentra caída por segundo día consecutivo al inicio de la mayor cuarenta del país ante e aumento de contagios por Covid-19 FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO / Mario Davila Hernandez/AgenciaUno

A pocas horas del inicio de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, Carabineros informó un alto número de solicitudes de excusa para no participar del proceso electoral de este domingo.

El procedimiento está habilitado exclusivamente para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación, único motivo permitido por la normativa vigente para justificar la inasistencia al sufragio, considerando que el voto es obligatorio en esta elección.

Agencia Uno / Leonardo Rubilar Ampliar

Desde Carabineros detallaron que el sistema comenzó a operar durante la mañana y que el flujo de solicitudes fue aumentando con el paso de las horas, concentrándose principalmente durante la tarde.

Según datos preliminares de la institución, hasta las 18:00 horas de este sábado se registraron36.304 trámites de excusacióna través de la plataforma Comisaría Virtual.

La cifra representa un incremento significativo respecto a los primeros reportes del día, cuando cerca del mediodía se contabilizaban poco más de 11 mil excusas ingresadas.

Este proceso se da en la antesala de una jornada electoral clave, en la que competirán José Antonio Kast y Jeannette Jara, y en la que se espera la participación de más de 15 millones de electores a nivel nacional y en el extranjero.

Cabe recordar que quienes no voten y no presenten una excusa válida arriesgan sanciones que serán determinadas por los Juzgados de Policía Local, tras la denuncia correspondiente del Servicio Electoral (Servel).

Desde Carabineros reiteraron el llamado a realizar el trámite solo en caso de cumplir con el requisito legal y a conservar el comprobante emitido por Comisaría Virtual, documento que podría ser solicitado posteriormente por la autoridad judicial.

El proceso de votación comenzará este domingo a las 08:00 horas en todo el país y se extenderá hasta las 18:00 horas, siempre que no existan personas esperando para sufragar.