Figuras de la música y el espectáculo manifestaron su pesar por la muerte de Claudio Valdés, “El Gitano”

Gran pesar y todo tipo de reacciones en el mundo artístico se ha manifestado desde que se confirmó la muerte del músico chileno Claudio Valdés, más conocido como “El Gitano”, tras un accidente de tránsito que se registró en la autopista entre Talcahuano y Concepción, en la Región del Biobío.

El hecho que dejó dos fallecidos y cinco lesionados, se registró a eso de las 4:00 horas, conmocionando a diversos exponentes de la industria de la música.

Domingo Vega, más conocido como Américo, se refirió al lamentable hecho a través de sus redes sociales. “Descansa en paz amigo Claudio Valdés” comenzó diciendo el artista junto a una captura del cantante. “Te despides de forma sorpresiva de un mundo cada vez más difícil, duro e insensible. Te envío un gran abrazo… hasta tu propio cielo” finalizó.

De esta misma forma, el cantante, músico y productor chileno Gonzalo Yañez mostró su pesar a través su cuenta de Instagram.

“Que tu canto llegué lejos Gitano, querido!!! Me acuerdo cuando llegaste a mi casa y te pusiste a cantar. Y cómo me hiciste llorar” pronunció inicialmente. “Me contaste tu vida, y me pediste que te escribiera una canción. Que prácticamente se escribió sola. Siempre admiré tu valentía. Te quiero mucho. Y nos encontraremos en la próxima estación, para nuestra charla pendiente. Ojalá hubieras tenido un reconocimiento acorde a tu desbordante talento” sentenció.

En tanto la animadora de televisión Francisca García-Huidobro, quien fue jurado de Talento Chileno, programa en el que participó Valdés, publicó en sus historias de Instagram “uno de los participantes más emblemáticos de Talento Chileno. Me sumo a las condolencias y le envío a su familia, amigos y cercanos un abrazo grande y mucha fuerza en estos momentos tan tristes.

De la misma manera, el cantante chileno y exparticipante del programa de talentos Rojo (Fama contra fama), Juan David Rodríguez, se sumó a las reacciones publicando una fotografía junto a Claudio “El Gitano” Valdés, la cual acompañó con un sentido mensaje.

“Amigo querido, que Dios te reciba en el cielo, gracias por tu talento loco lindo, estarás siempre en nuestros corazones. Hasta siempre Claudito querido El Gitano por siempre…” escribió.