Tercera Cuarentena en Concepción: Alcalde reconoció que “si estamos volviendo es porque no nos hemos portado bien”

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se refirió la mañana de este viernes en Ciudadano ADN a la tercera Cuarentena que enfrentará desde este sábado 6 de marzo su comuna, debido al aumento de casos de coronavirus Covid-19, reconociendo que “si estamos volviendo a Cuarentena, es porque no nos hemos portado lo suficientemente bien para avanzar a fase 3”.

En la oportunidad, el edil apuntó que Concepción “nunca ha avanzado” de la fase de Transición desde que el Ministerio de Salud (Minsal) implementó el Plan Paso a Paso, agregando que “esto parece una puerta giratoria”.

“Estamos luchando con una situación compleja, que pone en jaque a la vida humana. Esto no es para demostrar que esta todo normal, todo bien, aquí hay una realidad súper complicada (…) Esto parece una puerta giratoria, Concepción la única vez que estuvo en fase 3 fue cuando comenzó el Plan Paso a Paso, porque todas las comunas partieron en fase 3, y desde ahí fue en paso 1 a paso 2, nunca volvimos a fase 3″, señaló el alcalde.

Álvaro Ortiz además indicó que por lo mismo señalado anteriormente, la noticia del retorno al confinamiento no produjo “una mayor sorpresa porque las cifras no eran auspiciosas”.

Llamado a los vecinos

El alcalde también tuvo palabras para llamar a los habitantes de su comuna a colaborar y cumplir con las medidas sanitarias para que por fin puedan avanzar de fase en el corto tiempo.

“Le pido por favor a los habitantes de mi querida ciudad de Concepción respetar esta Cuarentena, no puede ser que siempre haya una excusa para salir de las casas y exponerse a un contagio (…) La vacuna no es mágica, la vacuna no evita el contagio, para eso están las medidas de autocuidado, lo que hace la vacuna es que en caso de que la persona se contagie es que no llegue a la hospitalización, a la UCI“, puntualizó.