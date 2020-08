Subsecretaría de la Niñez no descartó que desde Interior se interponga una querella por niña herida tras ataque en La Araucanía

En horas de esta madrugada se registró un ataque incendiario en ruta entre Collipulli y Angol, y en donde una familia fue atacada con armas largas, lo que terminó con una niña de 9 años herida de gravedad.

Sobre este lamentable hecho se refirió la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, quien entregó más detalles del estado de salud de la niña. “La niña está en Temuco, está siendo controlada para ver cual es el daño real que tiene, pero su pronóstico de salud es reservado aún. Se están tomando todas las medidas para que tenga las menores consecuencias posibles, y también por parte de nosotros el apoyo necesario psicológico tanto para ella como para su familia”, señaló.

Respecto a si ejercerán algún tipo de querella por este ataque, Bown indicó que el organismo no tiene dichas facultades, pero no descartó que desde el Ministerio del Interior se interponga alguna acción judicial. “Desde la Subsecretaría de la Niñez no tenemos ese rol, sino que aquí hay un organismo autónomo para estos efectos que es la Defensoría de la Niñez, y esperamos que ellos ejerzan ese rol”, afirmó.

“Desde la mañana hemos estado en contacto con el ministro del Interior, porque ellos sí podrían tener lo que se llama “Legitimación activa” para poder ejercer una querella contra quienes resulten responsables”, agregó Bown.

Finalmente, la subsecretaria de la Niñez comunicó que la niña se encuentra estable y fuera de riesgo vital.