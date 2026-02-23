Presidenta de México pide “calma” ante violencia desatada tras muerte de capo narco “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse “en calma”, tras la muerte Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país por parte de miembros de grupos criminales.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”. “Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó la mandataria.

Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación. Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

Permanecer a buen resguardo

De esta manera, la presidenta de México se refirió al operativo federal que culminó con la muerte de El Mencho, acción que contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, según informó el Ministerio de Defensa de México. El líder narco fue herido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y murió cuando era trasladado a Ciudad de México.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Tras el operativo militar, hombres armados bloquearon diversas carreteras y quemaron negocios en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Puebla, Sinaloa, entre otros.

Por todo ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse. “Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”, señaló el comunicado.

Mientras que aerolíneas estadounidenses y canadienses suspendieron sus vuelos con distintos aeropuertos de México.