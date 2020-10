Día Internacional del Cáncer de Mama: Experta afirmó que “sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de Chile y del mundo”

En el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama, la cirujana oncóloga del programa de cáncer de mama de la Clínica Universidad de los Andes, Verónica Mariani, conversó con Tu Nuevo ADN todo lo necesario que hay que saber de esta enfermedad que afecta a 1 de cada 7 mujeres en el país.

Y que también es la “primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en chile y en el mundo“, según afirmó la experta. A lo que explicó que “antes era el cáncer de vesícula el que tenía el premio, pero como se practica de manera rutinaria la extirpación en caso de cáncer a la vesícula, ese cáncer ha disminuido y el trono lo tiene el cáncer de mamas”.

La alta mortalidad de esta enfermedad se debe, según la oncóloga, a que es “cáncer extremadamente frecuente“. Y que “si esto no es diagnosticado de manera precoz, la mortalidad de este cáncer es más alta y eso explica la tasa de mortalidad que vemos actualmente”.

“Boletos para el Kino”

La doctora Verónica Mariani conversó sobre los factores genéticos y de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de tener este tipo de enfermedad, a lo que detalló que los cánceres genéticos que son “como 10 o 15% de todos los cánceres que vemos, no explican la alta frecuencia a nivel de población, ni la alta mortalidad. Estos son cánceres que están determinados por la presencia de una mutación que es heredable en una familia en particular”.

“Ahora, sobre el 80% de los cánceres no tienen nada que ver con esto, sino que son cánceres que nosotros llamamos esporádicos, donde no hay una herencia rastreable”, explicó. A lo que sumó que “la gran mayoría de mujeres que hace cáncer de mamas no tiene ningún factor de riesgo, como por ejemplo un familiar enfermo“.

Y a pesar de que según la doctora “no hay manera de evitarlo, esto es comprarse más o menos boletos para el Kino, uno puede ganárselo con uno y no ganárselo con 100 mil“. Hay hábitos que se pueden modificar para disminuir la posibilidad de tener este cáncer, como es “mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, llevar una dieta también saludable“.

Mientras que en relación a la recomendación del Premio Nobel de Medicina que aconsejó dejar la carne roja y la leche de vaca para prevenir la enfermedad, comentó que “no sé si ha habido actualizaciones al respecto, pero de nuevo, son modificaciones del estilo de vida, que es una modificación tremenda, o sea, dejar de comer carne es una modificación grande en tu estilo de vida, que redunda en un cambio en tu riesgo que es muy chico“.

Recomendaciones para detectar de manera temprana

“Lo que esta recomendado es partir a los 40 años con el scanner mamográfico“, indicó la oncóloga, quien también entregó las recomendaciones necesarias para detectar el cáncer de mama a temprana altura.

A lo que explicó que “en pacientes que tienen familiares que han tenido un cáncer siendo joven, esa edad de inicio puede adelantarse. La idea es partir 10 años antes de la edad en que se diagnosticó el cáncer del familiar. Entonces si una paciente tiene una hermana que tuvo un cáncer a los 45, esa paciente debería partir a los 35″.

¿Pero qué examen realizar la ecomamaria o la mamografía? “Son complementarios, sobre todo si hay que partir antes”, afirmó. Mientras que explicó que “el screening está recomendado desde los 40 años, porque el screening es una indicación para la población y la verdad que aunque una ve con poca frecuencia, parece ser que ahora más que antes, hay cánceres en pacientes jóvenes”.

“El grueso de los cñanceres se da de los 50 para adelante, el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Entonces, implementar políticas a nivel poblacional la indicación es a partir de los 40, pero cada persona es un mundo, entonces en el caso particular de algunas pacientes, uno podría recomendar que sería recomendable partir antes”, afirmó.

“Es un tratamiento ajustado a cada paciente”

La experta explicó, además, que el procedimiento para tratar el cáncer de mama depende de muchas circunstancias, como “de cómo se diagnosticó el cáncer de mamas, de qué tamaño tiene en el momento el diagnostico, de si tiene sospecha de que hayan tumores en los ganglios axilares, que es donde viajan inicialmente, del tipo de cáncer que tenga, no hay como un paso a seguir”.

Por lo que explicó que el paso a seguir cuando se tiene sospechas de cáncer es el siguiente; “ la paciente nota algo raro, se hace un examen, una mamografía y ecografía normalmente y este examen arroja una sospecha y lo que hay que hacer ahí es pedir una biopsia, tomar una muestra de la zona que es sospechosa. Esa muestra determina normalmente si la sospecha es un cáncer o no es un cáncer y después de saber que es un cáncer, lo primero que hay que hacer es conseguir información”.

Tal como cual es el “tipo de cáncer, características de las células del cáncer, chequear el resto del cuerpo, asegurándose de que no haya siembras de ese cáncer o metástasis en alguna parte, es inicialmente estudio y una vez completada la evaluación y lo que dice la norma es que la paciente se presenta a un comité oncológico donde se decide la mejor opción y la mejor secuencia de tratamiento en ese caso, es un tratamiento que es ajustado a cada paciente“, detalló.

Mientras que en relación a las mastectomías, contó que es un “tratamiento quirúrgico del cáncer, lo que uno busca es remover completamente el tumor de la mama. Si hay cánceres pequeños, uno puede sacar el trocito de mama donde esta el tumor y no es necesario hacer más destrozos en la pechuga”.

Pero pero si el cáncer es más grande “no es posible porque uno deja una mama deforme o si hay más de un poco de cáncer, si hay dos o tres que están repartidos en arreas distintas de la mama, uno tampoco puede pegar mordiscos en todas partes, en esos casos lo que hay que hacer es sacar la mama completa“, afirmó.

La oncóloga Verónica Mariani también contó sobre otras terapias para tratar el cáncer. Por lo que especificó que las “terapias estándar son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, el manejo hormonal, porque 2/3 de los cánceres de mamas son sensibles en su evolución”.

Pero agregó que “se usa tratamiento molecular, dirigido contra moléculas especificas y algunos tipos de tumores, esto es una de las cosas que evalúa uno al hacer diagnósticos de cáncer de mamas. El tratamiento es ajustado, por lo tanto, no solo a la etapa de cada paciente, sino al perfil celular del tumor”.

Y contó que a pesar de que no hayan tratamientos novedosos los actuales “son mucho más efectivos que los que había antes“. y que pacientes que se realizaron el proceso de la quimioterapia “van a pabellón de todas maneras, a remover las zonas original del tumor y muchas veces lo que uno encuentra es que no queda ninguna célula del tumor, así de efectivas son actualmente“, cerró.