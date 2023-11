Pepe Auth y propuesta de nueva Constitución: “El gran argumento que habría tenido el aprobar esto era el consenso y eso se cayó porque no lo hubo”

Feedback Research y la Universidad Diego Portales (UDP) dieron a conocer una encuesta el miércoles recién pasado que adelantaba los resultados del plebiscito del próximo 17 de diciembre: 53,2% “En Contra”, 33,8% “A Favor”. Se suma así a los otros sondeos que muestran, con más o menos diferencia, la misma tendencia. La diferencia la hizo el Centro de Estudios Públicos (CEP): habría 53% de indecisos, flotantes que podrían cambiar la balanza. Pero “la CEP hace rato dejó de predecir resultados electorales porque como no es una encuesta que se haga a cada rato, sino cada 6 meses”, zanjó el exdiputado y analista electoral Pepe Auth, este jueves en ADN Hoy.

Ese retroceso ocurrió “porque se empezó a equivocar”, añadió Auth, agregando también que poco se puede hacer con otros sondeos semanales. Aunque “los indecisos se desplazan en una u otra dirección y por lo tanto, no queda casada con ningún resultado. Pero las encuestas semanas dan la mitad de esa indecisión, 1 de cada 4 electores“.

“Lo que sí es cierto es que la posición de las personas es blanda: no tiene dramatismo ni épica esta elección, la gente no distingue mucho la diferencia entre uno u otro resultado. Son dos maneras de cerrar el proceso”, complementó después.

Hay también un cambio de perspectiva: “El plebiscito, de alguna forma, dejó de ser un plebiscito a la propuesta constitucional y pasó a ser una elección entre dos Constituciones: la vigente y la que se propone. Todo eso dice que el escenario seguirá abierto hasta el final, con un favoritismo evidente (las encuestas lo dicen con claridad). Tengo la impresión que se estrechará algo, pero es difícil que cambie la opinión pública”.

Sentimientos

A juicio del experto electoral, los sentimientos de los votantes son “agotamiento y rabia”, por los cuatro años que lleva el debate, y “por otro lado: el sentimiento que la política lo sacó a pasear por un periodo demasiado largo, cuando los problemas que emergieron, que salieron a la luz con el estallido requerían un pacto social y al final terminamos con un pacto de abogados”. Aunque hay más:

“Para mucha gente esta es una especie de distracción de la clase política para no encarar la solución a los problemas que efectivamente tiene. Toda la aproximación se hace desde una especie de desesperanza: pocos creen que la Constitución construye hospitales, acorta listas de espera, hace más segura la vida en tu barrio, mejora la calidad de la educación, etcétera. Esa ilusión se esfumó, se reventó estrepitosamente, además con el resultado de la Convención. Ahí quedó en evidencia eso. Ahí predomina el esceptismo. En ese sentido, es una decisión blanca y podría cambiarse del nulo al blanco, del a favor al en contra por algún estímulo en particular en las semanas que vienen, pero es difícil que haya un estímulo que genere una dirección específica y masiva en una de las dos direcciones, porque es muy confuso para la gente. No es como fue la propuesta de la Convención, que era Gobierno versus oposición; aquí es Constitución vigente por Constitución propuesta”.

Auth también cree que carece de épica y pasó de ser un debate en todas las casas a ser un desafío del presidenciable republicano José Antonio Kast de dar vuelta los pronósticos. Puso un ejemplo”: ¿Quién piensa que por la Constitución que tenemos se ha descontrolado la delincuencia, la inmigración y todo eso? Si la gente pensara eso, que se debe a la Constitución, por supuesto creería que cambiando la constitución vamos a hacer retroceder la delincuencia, pero es muy difícil que la gente crea eso”.

“Al revés de lo que ocurrió en la anterior, que fue un plebiscito al Gobierno, hoy es mucho más confuso: la dirección en la que empuja cada uno de esos acontecimientos no es unívoca como lo fue en la elección anterior (…) Las encuestas, después de una leve tendencia al acortamiento de la distancia, siguen estacionadas, muy cerca del resultado del plebiscito del 4 de septiembre”, advirtió luego.

Hacia el final, resumió: “Como se ha ido consolidando esto de transformar el plebiscito en una elección entre dos Constituciones, la pregunta que se hacen muchos es cómo cierra mejor esto: si con la Constitución vigente, que era respetada por la derecha y cuestionada por la izquierda, ahora es supuestamente respetada por la izquierda y hecha suya (pasó a ser la de los cuatro generales a la de Lagos), por tanto, la Constitución vigente sería aceptada, tanto por la derecha como por la izquierda; en cambio la Constitución propuesta sería aceptada por la derecha y una parte del centro. Uno podría pensar que esta es una Constitución más de consenso, al parecer, que la que se propone. Entonces el gran argumento que habría tenido el aprobar esto era el consenso, el cierre definitivo y eso se cayó porque no hubo consenso”.