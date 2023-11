Un 53,2% de los encuestados se inclinaría por la opción “En Contra” en el Plebiscito del próximo 17 de diciembre, según revela la encuesta realizada por Feedback Research y la Universidad Diego Portales (UDP), mientras que el 33,8% votaría “A Favor” del texto propuesto por el Consejo Constitucional.

Así, al ser consultados sobre las razones para votar “En Contra”, el 30% de quienes respondieron que votarán por esa opción indicaron que es porque “no me gusta como está quedando el texto”, mientras que un 24% señala que es “porque no resuelve los problemas del país”, otro 24% dice que “no me siento representado por los pactos políticos presentes en el proceso” y un 14% se inclina por la opción “el proceso actual no es legítimo”.

La encuesta, fue realizada entre el 12 y el 14 de noviembre a un universo de 4.825 personas, quienes contestaron el cuestionario a través de correo electrónico.

En tanto, ante la pregunta sobre la actual Constitución, indicando “¿usted quiere que cambie?”, el 64,2% señaló que “quiere que cambie”, mientras que el 25,8% indicó que “no quiere que cambie”. Mientras que en otra pregunta el 36,6% considera como “muy importante” que se elabore una nueva Constitución.

En ese sentido, el 52,6% de los encuestados asegura tener “información suficiente” sobre el proceso constituyente que se ha llevado a cabo y que culminará con el Plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre, donde el voto es obligatorio.

Sin embargo, y pese a que una gran cantidad de personas considera necesario cambiar la Constitución, el 57,5% de los consultados en la encuesta señala que “no influirá en la estabilidad del país” si finalmente se decide mantener la Carta Fundamental actual en caso de que gane la opción “En Contra” en el Plebiscito.

Revisa la propuesta de nueva Constitución aquí: