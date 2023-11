Desde “hace lo correcto” a “impresentable”: las reacciones del mundo político por llamado del Presidente Boric a embajador en Israel

Fue el pasado martes cuando el Presidente Gabriel Boric informó que se decidió llamar a consultas al embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, en el marco de los bombardeos que ha realizado aquel país en Gaza.

En esa línea, el mandatario indicó que el llamado se debe a “las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza”. Junto con expresar su preocupación por los miles de civiles muertos por los ataques.

Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

Sin embargo, dicha decisión ha sido cuestionada y valorizada por distintos actores tanto de la sociedad civil, como del mundo político desde la oposición hasta el oficialismo.

Posturas divididas en la oposición

El senador Iván Moreira (UDI) coincidió con el Presidente Boric y recalcó que el llamado no “significa que vayamos a terminar nuestras relaciones diplomáticas”. En ese sentido, agregó que el mandatario hace “lo correcto y lo respaldamos frente a un gobierno donde el presidente Netanyahu quiere matar a todo el pueblo palestino”, según consignó La Tercera.

“No se equivoquen, el enemigo de Israel es Hamás, no el pueblo de Palestina. Bien Presidente por lo que ha hecho”, puntualizó.

Por su parte , el diputado Jorge Durán (RN) criticó la decisión del jefe de Estado: “Me parece impresentable que el Presidente Boric y su gobierno no entiendan que ya no son los estudiantes que andan protestando por la calle con su ideología política, que no comprendan que ellos representan un país”.

Y recalcó que el mandatario debe representar “a todo Chile y no a una facción determinada. Independiente del conflicto que está pasando en Israel y Palestina”. Finalmente, hizo un llamado al gobierno a tener una posición neutral “en conflictos internacionales que no tienen nada que ver con nuestro acontecer nacional”.

“Hace lo correcto”

En el otro lado, el diputado Daniel Manouchehri (PS) apoyó el llamado del Ejecutivo: “El presidente hace lo correcto. Israel está cometiendo graves crímenes de guerra en contra de inocentes, desobedeciendo el llamado de Naciones Unidas. Eso no nos puede dejar indiferentes”.