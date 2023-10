Sociedad Interamericana de Prensa cuestiona a Presidente Boric tras criticas a medios

Las declaraciones recientes del Presidente Gabriel Boric sobre la labor de la prensa en Chile siguen generando respuestas por parte de los aludidos. Esto luego de que el mandatario apuntara a que ciertos medios tienen un “afán de preferir las malas (noticias)”.

“Yo no sé cómo quienes siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda, quedan con su corazón después”, dijo la autoridad, quien también señaló que el trabajo de estos planteaba la idea de “un país infernal”.

Ahora la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se refirió al hecho en una nueva publicación en la que condenó aquellas palabras.

“Lamentablemente, más allá de ideologías políticas, venimos desde hace tiempo observando un discurso anti prensa de gobernantes de las Américas intolerantes a la crítica, y ahora sumamos a Chile a esa lista“, plantearon.

Las palabras vienen por parte de el presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet. Dos cabecillas parte de una organización que se define como “sin fines de lucro” y que bajo la mirada está centrada en “defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas”.

🔴📣 La SIP condena expresiones despectivas del presidente de #Chile contra la prensa. 🔗 https://t.co/Afyq6Y2kcK pic.twitter.com/Myra5gjlUq — SIP • IAPA (@sip_oficial) October 27, 2023

Las otras críticas a los dichos de Gabriel Boric

En jornadas posteriores a sus palabras en la celebración de los 140 años de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), otras voces también respondieron. Ahí aparecieron las declaraciones de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Ambas entidades vinculadas a las comunicaciones trajeron a colación el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En dicho texto se pacta la libertad de expresión como un derecho fundamental.

En otro punto de esta semana incluso el periodista del matinal Mucho Gusto José Antonio Neme se refirió al hecho. Durante el espacio de Mega el conductor lanzó más de un frase en contra de los dichos.

“Los políticos no tienen por qué decirle a los diarios cómo titular, ese no es su trabajo. Y si no le gusta un diario, lea otro. Si no le gustan los diarios, cree un diario”, expresó en un punto del programa.