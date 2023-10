José Antonio Neme critica a Gabriel Boric: “Si no le gustan los diarios, que haga uno”

Los dichos del Presidente Gabriel Boric en contra de la labor de la prensa en Chile siguen despertado diversas reacciones. Desplegando una crítica y mencionando a El Mercurio, La Tercera y La Segunda, el mandatario apuntó a que hoy existe un “afán de preferir las malas (noticias)”.

“Es como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso”, señaló la autoridad, en la celebración de los 140 años de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Un hecho que recibió replicas de Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Pero no fue lo único. Ahora fue el periodista José Antonio Neme quien se tomó un segundo para referirse a la polémica y todo en duros términos. Esto durante la emisión del programa matinal Mucho Gusto y cuando se entrevistaba al alcalde de Peñaflor, con motivo del crimen contra Sabrina Durán.

“Después nos preguntamos por qué los diarios titulan como titulan. ¿Y qué quieren que pongan los diarios? ‘Bienvenidos al oasis’“, partió diciendo a propósito del caso.

“Los políticos no tienen por qué decirle a los diarios cómo titular, ese no es su trabajo. Y si no le gusta un diario, lea otro. Si no le gustan los diarios, cree un diario“, añadió el conductor. “Eso le diría yo al Presidente que están tan preocupado de El Mercurio, La Segunda y La Tercera”, siguió.

En el mismo desahogo, José Antonio Neme planteó que el mandatario Gabriel Boric “le ponga fichas a medios de su tendencia que hoy no tienen avisaje”, los mismos que “se quejan todos los días de por qué el Estado no les pone publicidad”.

La respuesta de la Asociación Nacional de la Prensa y WAN-IFRA

En paralelo a las declaraciones del periodista de Mega, las dos entidades ligadas a la comunicaciones también hablaron. De hecho, tanto la ANP y WAN-IFRA condenaron las palabras y hicieron referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La misma reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental.