Presidente Boric: “La mejor manera de atacar la delincuencia es quitarles el motivo por el que logran reclutar gente”

Durante la gira en el norte del país, el Presidente Gabriel Boric participó de una entrevista con la cincuentenaria radio Río Elqui, de la comuna de Vicuña, en la región de Coquimbo. En la instancia, abordó los temas que aquejan a los lugareños: escasez hídrica, seguridad, vivienda y salud. Y el foco seguridad fue uno en los que profundizó.

“Estamos en una cruzada para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra gente y se hace fortaleciendo las instituciones (…) y también con cultura”, comenzó diciendo el Mandatario, antes de precisar que se trabaja contra la delincuencia de manera “multisectorial”: “La mejor manera de atacar la delincuencia, además de perseguir a los delincuentes, es quitarles el motivo por el que logran reclutar gente, que muchas veces es la pobreza”.

En ese sentido, el cultivo de droga, acotó, “no es una alternativa válida”: “Tenemos identificados varios lugares en la provincia del Choapa, donde hay cultivos, en particular en las quebradas, y pondremos más recursos para desbaratar las bandas que operan, porque del cultivo se pasa al tráfico y de ahí a la muerte, y eso no lo vamos a dejar pasar”.

“No se confíen, porque los vamos a encontrar”, cerró.

Plan de Emergencia Habitacional

El Plan de Emergencia Habitacional de la administración del Presidente Boric tiene como objetivo construir 260 mil viviendas en el periodo. Respecto al avance regional, el Mandatario resumió: “La región de Coquimbo es donde mejor vamos con el plan habitacional: la próxima semana se entregarán cerca de 700 viviendas en Ovalle. Además, vamos a superar en casi un 25% la meta regional”.

“Vamos por ancho camino. No me cabe duda que acá en la región de Coquimbo lo vamos a lograr”, vaticinó antes de dar cuenta de las construcciones: hay 6.918 soluciones habitacionales y 1.874 que están a la espera del inicio de obras, cumpliendo así en un 127% del objetivo a nivel regional.

Sequía y salud

Los otros temas que abordó fueron salud y sequía. Sobre el primero, destacó la construcción de hospitales en Coquimbo, La Serena e Illapel, además de gestionar ambulancias para la comuna de Vicuña.

Sobre la escasez, adelantó que buscará gestionar con celeridad la planta desaladora anunciada durante la jornada del jueves: “La solución estructural pasaba por una desaladora, que ahora se había ido generando un consenso. Yo digo, si tenemos desaladoras funcionando en Antofagasta, en Atacama, ¿por qué no tener una en Coquimbo en menos tiempo? Me comprometí para chicotear lo que haya chicotear, respetando la legalidad y la probidad”.