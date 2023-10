Presidente Boric anuncia construcción de planta desaladora en Coquimbo ante crisis hídrica que afecta a la región

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la construcción de, al menos, una planta desaladora en Coquimbo, ante la crisis hídrica que afecta a la región.

Hasta dicha zona se trasladó el Mandatario, donde también apuntó a la creación de un pozo de agua dulce para el consumo humano y a una planta de tratamiento de aguas servidas para uso productivo.

“La región de Coquimbo tendrá, al menos, una planta desaladora para entregar agua para consumo humano y para riego”, señaló, agregando que “los detalles los vamos a entregar prontamente”.

“A veces me dicen, tenemos que hacer estudio de prefactibilidad y de diseño. Si en Antofagasta o en Caldera tenemos plantas desaladoras funcionando, no me digan que tenemos que estudiarlo todo de cero, si la cuestión está ahí”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, el Jefe de Estado manifestó que “en el peor de los casos, ante una emergencia tan grave como esta, prefiero equivocarnos por haberlo intentado que continuar la catástrofe sin haber hecho nada y con displicencia. Nos la vamos a jugar por eso”.

“Vamos a abrir una serie de pozos en la región de Coquimbo para entregar agua para el consumo humano, y vamos a construir una planta de tratamiento de aguas servidas en Vicuña para suministrar agua de riego a los diversos sectores”, prosiguió.

Estrategia agrícola

Asimismo, el Presidente Boric dio a conocer la estrategia agrícola para Coquimbo ante este escenario de crisis hídrica. “Como Gobierno estamos disponiendo del orden de $57 mil millones hasta el 2025 para hacer frente a los efectos que tiene la sequía en la región”, dijo.

“Esos recursos van a estar destinados a construir pequeñas y medianas obras de riego, apoyar la agricultura familiar campesina“, cerró el Mandatario.