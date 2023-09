El fin de Apruebo Dignidad: “No tenemos un espacio activo común ni una coordinación activa”

La coalición política que condujo a la presidencia a Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, llegó a su término de funcionamiento. Algunos timoneles de los partidos que fueron parte de este conglomerado -colectivos del Frente Amplio, Partido Comunista (PC), Acción Humanista y Federación Regionalista Verde Social (FRVS)– han dejado ver, a grandes rasgos, de por qué ocurrió esto.

“Hay distintas razones”, dijo el secretario general del PC, Lautaro Carmona. “Una de ellas es que el Frente Amplio tiene una dinámica natural de encuentro entre ellos, porque están trabajando en la posibilidad de constituirse en un solo partido”, complementó, según consignó La Tercera.

Recordar que la conformación de un partido único por parte del Frente Amplio se viene trabajando desde hace un tiempo. Así lo confirmó el presidente de Comunes, Marco Velarde: “Los partidos del Frente Amplio sin duda hemos estado profundizando en la decisión del partido único. Hemos estado trabajando intensamente para poder, en lo pronto, conformar una sola orgánica”.

Por su parte, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que entre los colectivos que eran parte de Apruebo Dignidad “hay poca coordinación y acción conjunta”. Sin embargo, recalcó que “nos seguimos reuniendo todas las semanas como alianza. Yo creo que lo importante es eso: hemos avanzado más hacía ser alianza”.

“Pero efectivamente, como Apruebo Dignidad, como tal, no tenemos un espacio activo común ni una coordinación activa actual. Eso es así (…). En algún momento eran más evidentes las dos coaliciones y eso ha ido cambiando. Hoy día hay una relación más fluida entre los distintos partidos”, añadió.

Pero el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, fue más allá: “Hoy día Apruebo Dignidad no funciona en la cotidianidad, porque hemos estado concentrando nuestros esfuerzos en afirmar la coalición de gobierno y que esta sea una sola, como nos pidió el Presidente (…) Hemos privilegiado esa coordinación”.

Problemas con la marca de Apruebo Dignidad

En el exconglomerado indicaron que la decisión de renovar la marca de Apruebo Dignidad surgió tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre de 2022. La que se habría intensificado con los resultados de la elección de los miembros del Consejo Constitucional.

Lo anterior generó disonancia con la palabra “Apruebo”. En esa línea, Lautaro Carmona comentó que “en un momento estuvo el tema de que era necesario adecuarle el nombre, que estaba vinculado al proceso del 4 de septiembre, al proyecto más estratégico de gobierno”.

Por su parte, Tomás Hirsch aclaró que “no es que por el nombre no nos reunamos, o porque el Apruebo ya fracasó, o porque ahora no está claro que venga un Apruebo, sino más bien un Rechazo. Ese no ha sido para nada el factor”.

Pero concluyó que Apruebo Dignidad “nunca fue una instancia tan activa de coordinación, la verdad”.