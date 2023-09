La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, realizó duras críticas contra Chile Vamos, luego de que estos presentaran el compromiso por los 50 años del “quiebre de la democracia”.

El documento no menciona las palabras dictadura, golpe de Estado, o una condena a las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, pero gira en torno a los compromisos del cuidado de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, y a la Constitución, entre otros.

En conversación con Palabra Que Es Noticia, de Radio Futuro, la timonel del PS indicó que “es lamentable que estemos debatiendo esto porque, como sociedad, deberíamos ser capaces de revisar la historia críticamente y ponernos del lado de la democracia”.

“Esto no debería ser algo que nos divida, sino que son temas que tienen que ver con un mínimo de solidaridad. La carta es bastante penosa desde el punto de vista lingüístico“, agregó.

Además, Vodanovic manifestó que en la declaración “ni siquiera se atreven a poner golpe de Estado. La verdad es que ya el eufemismo en este punto no tiene sentido en esta etapa. Aquí hay una cosa sutil. No es un problema lingüístico ni de redacción; es un tema en el que los Derechos Humanos y la democracia solo son valorados por la izquierda“.

En esa línea, la presidenta del Partido Socialista dijo que esta situación es “un problema político porque los Derechos Humanos, que están en una declaración universal, no son propiedad exclusiva de la izquierda o la derecha. Son de todos, y no solo tienen que ver con los hechos que ocurrieron a partir del 73 en adelante”.

“En definitiva, lo que se busca es limitar el respeto desde la interpretación constitucional de los tratados internacionales. Me parece catastrófico que no podamos avanzar en estas temáticas”, prosiguió.

“Uno esperaría que, después de tanto tiempo, hubiese un consenso de que aquí hubo un golpe de Estado que atentó contra la democracia. No deberíamos justificarlo y deberíamos ser capaces de empatizar y recordar a las víctimas del golpe y de la dictadura“, afirmó la legisladora.

Asimismo, Paulina Vodanovic sostuvo que esta situación responde a una “tónica que hemos visto en los últimos días, donde la derecha suscribe al documento porque no le gustan los términos y no hay garantías. No sé qué garantías esperan cuando esto no es una celebración”.

Finalmente, la líder del PS expresó que “no es solamente el 11 de septiembre lo que divide, sino que hay una decisión política de la derecha de no hacer ninguna concesión. Esto del 11 de septiembre tenía ciertos acuerdos, pero no querían ir a La Moneda”.

“Hacer política con los Derechos Humanos es bastante miserable. No sé cuál es el diseño de seguir negando la sal y el agua. Las diferencias son públicas, pero los proyectos de ley se logran aprobar. Hemos tenido una agenda bastante nutrida y espero que podamos avanzar en eso, pero no poder hacer un reconocimiento de que en Chile hubo horrores, se mató, se torturó, y no ser capaces de empatizar con ese dolor, me parece triste”, cerró.