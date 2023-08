“No recibimos invitación”: senador Macaya desmiente a Presidente Boric por ausencia de UDI en lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda

La tarde de este miércoles, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya, desmintió que el Gobierno invitara a la UDI al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, tal como lo planteó el Presidente Gabriel Boric en la ceremonia.

“Me permito lamentar ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias a esta ceremonia, porque acá fueron invitados todos los presidentes de los partidos políticos y no vinieron todos”, expuso el Mandatario desde La Moneda.

“Pongo en conocimiento al Presidente…”

En respuesta a lo anterior, el timonel UDI señaló: “Pongo en conocimiento al Presidente Boric. Yo lamento, no sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado. Sinceramente, no creo que esté mintiendo, pero nosotros nos fuimos convocados al acto de la mañana”.

“Al final del día, lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años, es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición, emplazándonos en cuestiones que finalmente terminan dividiendo al país”, agregó el senado Macaya.

En la misma, el líder gremialista señaló: “A la salida de este acto, un ex senador, ex residente de esta corporación, del Partido Socialista, lo que señala es que nosotros seríamos negacionistas por no ir a este acto. Si no fuimos invitados es supercompleja la interpretación que yo le puedo dar a esto. En nuestros correos electrónicos, en nuestros teléfonos, nosotros no recibimos una invitación. O sea, si el presidente está mal asesorado o mal informado sobre esta materia, yo lo pongo en conocimiento”.

“Nosotros no fuimos invitados a este acto y que él quiera hacer un punto político manteniendo esta odiosidad, esta división, me parece que es una mala señal nuevamente. La del día de ayer es una mala señal. La del día de hoy es una mala señal. Esperemos que esto sé pueda corregir porque ciertamente lo que necesita nuestro país en esta materia es mirar hacia el futuro”, complementó al cierre el presidente de la UDI.

La respuesta del Gobierno

En tanto, desde el Gobierno desmintieron al senador Macaya, señalando a ADN que todos los partidos, incluida la UDI, fueron invitados por el Ministerio de Justicia a través de correos electrónicos.