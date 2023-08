“¿Qué significa que se detenga el tiempo? ¿Cómo se enfrenta una búsqueda cuando te dicen que aquí no se ha perdido nada? Imaginemos la dificultad de ponerle mantequilla al pan en la mañana o acostar al hijo o hija, huérfano de padre o madre, sin saber qué decirle porque no se sabe qué pasó. ¿En qué momento, después de tantas filas, tantas vueltas, se asume la muerte? ¿Hay un momento en que se asume la muerte? ¿Cómo se cuenta lo que se imagina que pasó? ¿Dónde, en qué lugar físico, material, se vive el duelo?”.

Con esas preguntas, el Presidente Gabriel Boric comenzó su alocución en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, en la Plaza de la Constitución, sector norte del Palacio de La Moneda, en Santiago. En la línea de las preguntas, prosiguió: “En estos días, donde hay quienes se invitan a negar lo que pasó, ¿cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió? ¿Cómo se responde a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo? Creemos que desde el Gobierno de Chile que la mejor manera de dar respuesta a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva e institucional la responsabilidad que asumieron en su momento, de manera solitaria, las víctimas”.

El Mandatario destacó: “Democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra”. Fue en eso que el Plan Nacional de Búsqueda, precisó, se instala como política pública permanente en la que el Estado asume las responsabilidades de hallar a las víctimas de desaparición forzada, conforme a los tratados internacionales a los que el país ha adherido.

Son 1.469 personas las desaparecidas desde el golpe de Estado de 1973. “Es difícil imaginarse 50 años con ese dolor. Pero así ha sido para muchos compatriotas ante, también, la indiferencia, la negación, le hastío de quienes se supone que debían haber ayudado”, criticó el Mandatario respecto al rol del Estado.

Crimen de Víctor Jara

Tras conocerse el fallo condenatorio de siete uniformados por el crimen del cantautor Víctor Jara, el Mandatario rememoró sus años en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde “nos enseñan si la justicia es tal cuando no es oportuna”.

“Es mejor que llegue que no llegue, pero algo pasó en el camino. Y que haya pasado no significa que tengamos que olvidarlo y por eso estamos acá. Este, lo que hacemos hoy, es un gesto de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en la que no nos moviliza el rencor, sino la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana, es conocer toda la verdad. Gestos y no solo eso: políticas públicas, concretas, con financiamiento, son necesarias para contar con democracias robustas que se puedan proyectar con coraje hacia el futuro”.

La ausencia

“Es tiempo de subsanar las ausencias”, acotó luego el Presidente, transparentando que al evento “fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos, y no vinieron todos”. Dicha frase precedió un compromiso al que ha ido invitando el Mandatario: “Que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto“.

“Hoy reconocemos que el Estado ha fallado en entregar las respuestas a las familias y a la sociedad entera en entregas las respuestas que el país merece y necesita (…) Los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos, no a sus familias”, resumió. Luego, apuntó al rol del Estado en el plan, que debiese tener un rol activo en la búsqueda de los desaparecidos.

Hacia el final, citó al poeta Gonzalo Millán:”Tan horrorosa y extendida es la herida, que nadie se explica cómo sobreviven, pero sobreviven. Son una herida, pero son más que una herida. La herida es cuánto tienen, cuanto demora, cuanto permiten tener”.

“Encaramos con valor y decisión las heridas que nos dejó la dictadura (…) Rendimos un homenaje amoroso a quienes aquí cayeron, proyectando sus vidas para que nuevas generaciones, como las nuestras, las conozcan y vivan en ella (…) Cada uno de los detenidos desaparecidos forma parte del Chile que somos, que fuimos y que aspiramos a ser”, cerró.