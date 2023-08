Expresidenta Bachelet a 50 años del golpe: “A los 30 años había partidos que lo habían condenado, ya no”

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el expresidenta Michelle Bachelet se mostró en alerta por los partidos políticos que siguen justificando el quiebre de la democracia de 1973.

“A mí me preocupa que siguen justificándolo (…) minusvalorando la importancia de la democracia“, expuso la otrora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Mesa Central de Canal 13.

“Hay sectores políticos que justifican el golpe (…) a los 30 años del golpe había partidos que lo habían condenado. Ahora ya no lo condenan (…) No dicen ‘mire la democracia es un valor fundamental’ —la democracia no es perfecta, sabemos, tiene mil pifias, pero es el mejor régimen político posible—; dicen que no hubo violaciones a los Derechos Humanos, hay sectores que no reconocen ni los crímenes de lesa humanidad”, agregó la exmandataria.

“Las Fuerzas Armadas aprendieron la lección”

En la misma reflexión, la expresidenta Bachelet se refirió a las Fuerzas Armadas y expresó: “En mi opinión, y espero que no sea ingenua, es que las Fuerzas Armadas en Chile aprendieron la lección, de que fueron empujados por el mundo político que luego a la hora de responder a lo sucedido se echaron atrás y dejaron a los militares adelantes”.

“Esos son los que están presos, el mundo de la política no tuvo mayores responsabilidades penales”, completó quien fuera la directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“Vivíamos en países distintos”

En la misma conversación, Michelle Bachelet abordó su participación en la presentación del libro del expresidente Patricio Aylwin, “La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973″, revelando su “impacto” al notar que vivían “en países distintos”.

“Me refiero en términos de la experiencia personal y de unos juicios que se decían. Porque mientras acá había una lucha de poder política entre los líderes de la época, yo era una estudiante universitaria llena de sueños, que quería que no hubiera pobreza (…) pero cuando es el paro de octubre, gigantesco, nosotros íbamos a descargar trenes que traían productos para que no hubiera desabastecimiento”, expresó la ex jafa de Estado.

“Nosotros no andábamos armados, no éramos extremistas, pero la percepción desde él y de otros sectores es que esa fuerza confrontacional era más grande, y mi experiencia en las Juventudes era totalmente distinta“, cerró la expresidenta Bachelet.