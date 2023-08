Expresidenta Bachelet a oposición: “Si quiere gobernar, que tenga más mirada de Estado”

En conversación con ADN Hoy, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a temas de la contingencia y de la actualidad nacional, y cuestionó el rol que ha tenido la oposición frente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Giorgio presentó su renuncia y el Presidente está en una situación de tomar decisiones. Yo creo que siempre es una posibilidad que se generen nuevos espacios, que entre aire fresco al momento político. Pero también va a depender de la estrategia que tenga la oposición. Porque si la oposición quiere aniquilar. Puede que no dé ese espacio, ese aire“, comentó Michelle Bachelet.

“Ahora yo le quiero decir, yo he tenido dos gobiernos y a veces te dan espacio una semana, pero después vuelve a la misma dinámica. Dura poquito“, añadió.

Tras ello, la exmandataria señaló que “la primera vez yo tuve una luna de miel cortita, la segunda vez no tuve luna de miel cortita. Y ahora este gobierno no tuvo luna de miel. Entonces las cosas se han ido exacerbando. Y probablemente al presidente Piñera le pasó lo mismo. Al principio su primer gobierno, al principio de su segundo gobierno fueron distintas las situaciones“.

“Entonces yo lo que espero, es que más allá de cualquier cosa y de las decisiones que tome el presidente Boric, yo esperaría que si la oposición quiere gobernar en el futuro que tenga más mirada de Estado“, complementó Bachelet.

La tramitación de la reforma de pensiones

Más adelante, la otrora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el rol que ha tenido la derecha durante la tramitación la reforma de pensiones que propone el gobierno. “Las pensiones son muy bajas y las de las mujeres son aún peores. Entonces por eso yo insisto en que uno tiene que tener mirada de Estado y sobre todo si uno quiere gobernar“, sostuvo.

Luego, agregó: “Tienen que pensar cómo solucionamos el problema ahora. O sea cuando se dan las oportunidades. Porque si no hay un gran acuerdo y se pierde la posibilidad de mejorar las pensiones ahora. No mañana, no en el futuro, ahora. Que es lo que merece la gente“.

“Hay que pensar en las personas. O sea, cuando yo llegué a la política era por mi amor a las personas. A cómo le mejoramos la vida a las personas. Y por eso digo, tener mirado de Estado. En el sentido de mirada de largo plazo, aunque uno lo haga ahora resolviéndolo ahora. Pensando en esta generación de adultos mayores, pero también en las futuras generaciones”, adicionó.

Criticó el uso abusivo de las acusaciones constitucionales

Posteriormente, la exmandataria expuso que “cuando a mí me han hablado de ‘¿con quién de usted de la derecha se entendía bien?’ Era con Pablo Longueira. Con Pablo, como ministra de Defensa, a propósito de unos juicios, me senté a hablar con él y le dije ‘mire, ustedes quieren gobernar, ¿quieren heredar este problema o lo resolvemos ahora?’“.

“Y con otras cosas también, con él y con Evelyn en algún momento nos sentamos y discutimos temas estratégicos y cómo podíamos llegarnos a acuerdos. No siempre con los partidos de la derecha, o llegaban a hablar con uno y le decían ‘no, queremos conversar’, pero después, obviamente, eso no se respetaba“, añadió.

Finalmente, la expresidenta Michelle Bachelet concluyó que “han ido cambiando las cosas. Usted ve el número de acusaciones constitucionales que existieron, que han existido en los últimos años. Hay mecanismos que la constitución define, pero en mi juicio se abusa de ellos“.

“Y se abusa porque no tiene que ver con el mérito de la acusación, tiene que ver más con un mecanismo de lucha política muy contingente“, cerró.