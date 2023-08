“Evité perniciosas consecuencias”: Jaime Campos defiende haber desobedecido a Michelle Bachelet y no cerrar Punta Peuco

Las declaraciones recientes de la expresidenta Michelle Bachelet acerca del cierre del penal Punta Peuco han suscitado una respuesta del exministro de Justicia, Jaime Campos. La exmandataria manifestó en una entrevista con CNN Chile: “Yo cerré, di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) Quien tenía que hacerlo no me hizo caso”.

En una carta dirigida al diario El Mercurio, Jaime Campos abordó las afirmaciones de Bachelet. Reconociendo la veracidad de sus palabras, señaló que “tiene toda la razón la expresidenta Bachelet cuando, en relación con un decreto referente al penal de Punta Peuco del día 11 de marzo de 2018, sin precisar su contenido, ‘di la orden, no se pudo, no me hicieron caso’, reiterando que ‘quien tenía que hacerlo no me hizo caso'”.

Campos, en la misma línea, explicó que “efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la presidenta. Puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley“.

“Exponiendo a los suscriptores (Presidente de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes“, añadió.

“Los ministros de Estado no son meros amanuenses”

En su carta, Campos defendió su acción y el hecho de no haber seguido la indicación de la expresidenta. Afirmó que “en nuestro ordenamiento jurídico los ministros de Estado no son meros amanuenses o ‘fiel de fechos’ del presidente, como algunos desgraciadamente creen y practican“.

“Sino que su obligación es implementar las políticas que promueve el jefe de Estado dentro de la Constitución y la ley que juraron respetar al momento de asumir el cargo“, complementó.

Finalmente, el exministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que por “incómodo que hubiese sido ese episodio, creo que cumplí con mi deber. Evité perniciosas consecuencias y, por ende, tengo mi conciencia muy tranquila“.