"Di la orden... no me hicieron caso": Michelle Bachelet y el fallido cierre de Punta Peuco

Por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la expresidenta Michelle Bachelet fue entrevistada en el programa “CNN 50, Testimonios de la Historia”, ciclo de entrevistas que estrena este jueves a las 22.00 horas.

Entre los temas que tocaron estuvo la polémica por el cierre del penal Punta Peuco, el que se iba a efectuar el último día del segundo mandato de Michelle Bachelet; sin embargo, este no se realizó.

La exmandataria abordó este episodio en entrevista con Matilde Burgos, donde confesó que “Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”.

Con esto, se confirma que fue el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se negó a firmar el decreto que ya llevaba la firma de la Presidenta.

El ex titular de la cartera de Justicia habría entrado en estado de rebeldía con la decisión presidencial.

En su momento, se comentó que Jaime Campos tampoco habría dado el visto bueno al indulto, visado por Bachelet, del ex miembro del FPMR Jorge Mauricio Mateluna Rojas, condenado por su supuesta participación en el asalto a un banco Santander en Pudahuel, en el año 2013.