Hasta la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional llegó, el pasado lunes 7 de agosto, la expresidenta Michelle Bachelet. Tras su alocución, se mostró partidaria de votar a favor “si fuera algo parecido” al anteproyecto. Una idea que reafirmó este miércoles, en ADN Hoy.

Aunque advirtió que esperará las nuevas discusiones, “los acuerdos y desacuerdos”, hubo un consejo que, valga la redundancia, le dio a los consejeros:

“Les dije: ‘Ustedes tienen un dilema: muchos de ustedes pueden querer gobernar y para gobernar, van a tener que demostrar que son capaces de llegar a acuerdos con otros’. Porque cuando uno gobierna, tiene que, no trabajar para sí mismo, sino para todos los chilenos. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer acuerdos, porque de lo contrario, se va a votar en contra”.

No obstante lo anterior, hubo “límites por los cuales yo no podría votar a favor: si se retrocede en los derechos para las mujeres, yo no podría votar a favor”.

Siguió: “Si se declara que los mayores de los 75 años pueden ir a arresto domiciliario cuando la mayoría son personas con crímenes de lesa humanidad, yo no puedo votar a favor; y así hay muchos otros elementos. Me encantaría poder a favor (…) La gracia que tuvo el anteproyecto de los expertos (‘que no es perfecto’) tuvo la gracia de ponerse de acuerdo en el mínimo civilizatorio”.

¿Cuáles serán las claves y desafíos de los consejeros? “Va a depender si el grupo que tiene mayoría en el Consejo son capaces de entender que esta es una Constitución donde todos podamos vivir, o si quieren imponer sus valores, sus principios, sus ideas”.

“Creo que sería un tremendo error, porque no creo que haya una tercera oportunidad por una razón fundamental: ya a la elección de consejeros fueron a votar porque era obligatorio (…) Yo noté poca información y poco apetito (en la elección pasada, de consejeros). Muchos más interesados en los temas que aparecieron en la campaña, pero que no era de la Constitución: seguridad no se resuelve por la vía constitucional. Creo que no había apetito. Además, estos procesos no son baratos; son caros”, cerró.

Ascenso de la ultraderecha

Pero la alta presencia de la ultraderecha chilena en la última elección es, al parecer, un fenómeno espejo de otras latitudes: Argentina, sin ir más lejos, o incluso España. Es un tema que “me tiene casi obsesiva el tratar de entender”, resumió la expresidenta.

“Vox (en España) se extralimitó: dijo que eliminaría las comunidades autónomas y perdió 19 escaños (…) Hay gente que piensa que la historia es como péndulo. Probablemente hay algo ahí: cuando el mundo está inestable, inseguro, la gente busca certezas y seguridades y por alguna razón (…) Primero, piensa en un hombre, duro, firme, mano dura; y tiende a priorizar sectores más conservadores y duros, de derecha extrema”, pormenorizó.

Con todo, sobre el trabajo de los republicanos en Chile señaló: “Las enmiendas que han presentado son retrocesos importantes, sobre todo para mujeres”, pues la campaña “nada tenía que ver con la Constitución, todo tenía que ver con la seguridad. Probablemente el que se veía más firme, la gente lo votó”.

Así las cosas, se aventuró a señalar que “hoy, el perfil de la gente es fluctuante: lo que se vio en la última elección no necesariamente se vea en las municipales, ni las parlamentarias, ni las presidenciales (dependerá) si hay buenos o malos candidatos (…) Es importante que todos quienes sean demócratas (del mundo de la centro-izquierda) se requiere una unidad, pensar en el país, tener una mirada de Estado y no pensar en cosas pequeñitas de cada partido”.