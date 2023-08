La expresidenta Michelle Bachelet llegó, este miércoles, hasta los estudios de ADN Hoy para abordar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En ese contexto, aseguró, a propósito de las polémicas por los dichos del excoordinador de la conmemoración para el Gobierno, Patricio Fernández, que “puede haber habido errores, por cierto, pero horrores es una cosa diferente“.

A juicio de la exalta comisiona de la ONU para los derechos humanos, se llega a la fecha con “un país polarizado” que, en la búsqueda de una “verdad histórica”, ha caído en discusiones en las que, aseguró, “nadie puede justificar lo injustificable”.

A modo de hito, rememoró el lanzamiento del libro del fallecido expresidente falangista, Patricio Aylwin: “Cuando leía sus memorias, parece que vivíamos en países distintos”.

Con todo, usa un cliché a modo de advertencia:”Si no hay memoria histórica, se dice… que los pueblos que no tienen memoria, están condenados a repetirlo”.

EN VIVO | Michelle Bachelet a 50 años del golpe de Estado: “Llegamos con un país polarizado, con bastante desinformación. Puede que no haya una verdad histórica para todos igual, pero nadie puede justificar lo injustificable” https://t.co/4sWFMiJiOb — Radio ADN (@adnradiochile) August 16, 2023

Pero ha habido cosas: por ejemplo, el viaje de las Fuerzas Armadas a la isla Dawson. Eso fue, a ojos de la expresidenta “muy importante”.

Declaración por los 50 años: “Ahí se mostraría quién es quién”

¿Participaría la exmandataria en un rol más activo, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual Gobierno? Eso, en cuanto a la forma, pasó a segundo plano cuando se refirió al fondo:“Un país más unido se basa en la verdad, no en el ocultamiento de ella (…) Necesitamos avanzar en justicia, para aquellos casos en los que no ha habido; verdad, y ojalá encontrar a quienes no están”.

Así las cosas, aspiró a que, de aquí al 11 de septiembre próximo se puedan generar mínimos comunes: “Espero que sí”.

“Uno se pregunta qué posibilidad real hay de llegar a un acuerdo cuando hay negación de hechos que son imposibles de negar, porque no somos los chilenos los que hemos confirmado eso (…) Me gustaría que hubiera una declaración que firmara la mayoría y ahí se mostraría quién es quién también. Pero bueno, será el Presidente el que decida. Además, depende de qué tipo de declaración, porque si al final es una declaración que no diga nada, no vale la pena”, puntualizó Michelle Bachelet.