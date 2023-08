Colegio de Profesores por cambio de gabinete: “Esperamos que signifique un cambio de rumbo”

El exsubsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, asumió este miércoles como ministro de Educación, en reemplazo de Marco Antonio Ávila. En lo político, fue alguien del Partido Comunista por alguien de Revolución Democrática. En lo gremial, fue una esperanza de “un cambio de rumbo”. Así lo señaló el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant, a solo minutos de llevado a cabo el camio.

“Con el exministro Ávila, como Colegio de Profesores tuvimos una relación de mucho diálogo, pero no fue necesario y siempre fuimos muy críticos respecto de su gestión, fundamentalmente por lo que significa el no sentido de urgencia a una serie de temas que veníamos planteando desde hace mucho tiempo y que no se resolvieron como correspondía”, dijo el líder del magisterio.

Luego agregó: “Esperamos que signifique un cambio de rumbo en el actuar del ministerio. Más que las personas, nos interesa de sobremanera que efectivamente se dé sentido de urgencia y se resuelvan los problemas que las profesoras y profesores venimos manifestando hace tanto tiempo”.

Asimismo, aspiró a que con Cataldo “se den respuestas concretas y se resuelvan, de una vez por todas, los problemas que se vienen expresando por parte de los trabajadores de la educación hace tanto tiempo”.

🔴 AHORA | #CambioDeGabinete Nicolás Cataldo, exsubsecretario de Desarrollo Regional, asume como ministro de Educaciónhttps://t.co/vZ5qfmvXPB pic.twitter.com/bEWGh9vzL4 — Radio ADN (@adnradiochile) August 16, 2023

Hacia el final del mensaje, adelantó que el éxito del nuevo ministro de Educación “será dado en la medida en que verdaderamente lleguen las respuestas, se resuelvan las demandas que se plantean y exista un verdadero fortalecimiento de la educación pública como cuestión fundamental y central en el nuevo proceso”.

El cambio de gabinete ocurrió tras la renuncia, el viernes pasado, del exministro Giorgio Jackson: en esta jornada, se concretaron las modificaciones en las carteras de Culturas, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y Minería, además de Educación.