Jefe de bancada RN por reunión en la Moneda: “Si yo quiero dialogar no puedo estar ofendiendo a mi contraparte”

En la tarde de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó una reunión en La Moneda con los distintos sectores de la oposición tras la renuncia del exministro Giorgio Jackson.

La secretaria de Estado dijo que “el Gobierno, por sí solo no puede, necesita llegar a acuerdos con la oposición para emprender en el parlamento agendas en temas que afectan la vida de los chilenos y chilenas todos los días”.

Pese a la invitación, el jefe de bancada de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, en conversación con ADN, señaló que “es difícil hablar con un gobierno que no asume responsabilidades y que está golpeando permanentemente a la oposición. Estos días no más el Presidente Boric ha golpeado a Renovación Nacional con nuestra postura con la doctora Cordero, hoy día con Sergio Onofre-Jarpa, hace unos días atrás, dijo que la derecha era el brazo armado de la AFP, por eso no quería reforma”.

El parlamentario agregó que “hay un ambiente bastante enrarecido y uno debería un mínimo de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque si yo quiero dialogar no puedo estar ofendiendo a mi contraparte permanentemente, por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna obligación de ir a sentarnos con ellos“.

“Ellos son los interesados en que nosotros conversamos para llegar a acuerdos, nosotros creemos en Renovación como siempre, tenemos siempre buena disposición, pero el gobierno escucha poco o nada. Yo haría una reflexión respecto primero del comportamiento y el trato que el gobierno va a tener hacia el futuro con la oposición, si vamos a tener una permanente violencia verbal, yo preferiría no tener acercamiento”, puntualizó el jefe de bancada RN.