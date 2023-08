Consejo Constitucional: Lagos advierte “preocupación” por el proceso y contralor Bermúdez asegura que enmiendas “no van en la dirección correcta”

El expresidente Ricardo Lagos y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, llegaron este jueves al ex Congreso, en Santiago, para exponer en dos comisiones distintas del Consejo Constitucional. Sus alocuciones, eso sí, fueron desalentadoras respecto al estado de la discusión en el organismo.

El exmandatario fue invitado a hablar a la comisión de Sistema Político. Allí, valoró sobre todo el trabajo de la comisión experta que redactó el anteproyecto sobre el que la entidad hoy trabaja, pero levantó las alarmas con las enmiendas presentadas por la oposición que apuntan a la reducción de parlamentarios, que pondrían en riesgo la representatividad; lo relativo a los internos por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Punta Peuco; y los tratados internacionales, entre otros.

“Estoy preocupado por el curso que está tomando el proceso constitucional actual. Chile es un país diverso. Es por eso que la Constitución debe ser un marco que permita que esta diversidad se exprese. Y las enmiendas que están presentando atentan, algunas, contra la expresión de esta diversidad”, señaló

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, por su parte, participó de la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Y al momento de hacer su análisis, fue mucho más categórico que el expresidente:

“Cuando el contralor general tiene facultades que han sido desconcentradas en los contralores regionales; cuando tiene que darle cuenta al Presidente de la República; cuando solo se puede pronunciar respecto de la legalidad y no de la constitucionalidad, en realidad lo que uno está haciendo aquí es retrocediendo en el control. Estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado y si me hicieran elegir como contralor general, me quedaría con el texto de la comisión experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta”.