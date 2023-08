La última tensión en el Consejo Constitucional fue por la incorporación de nuevos capítulos al anteproyecto, lo que motivó a que el oficialismo llevara el tema a la Corte Suprema. Pero el viaje fue infructuoso, al menos en la forma: la Corte declaró inadmisible el reclamo, pero, al parecer, por la falta de un certificado que acreditara su calidad de consejeros en ejercicio.

En ADN Hoy, la mañana de este miércoles, Beatriz Hevia (Partido Republicano), presidenta del organismo, apaciguó el momento: “El oficialismo hizo uso de un mecanismo dispuesto en el proceso, que estaba desde el proceso anterior, incluso, que no se había hecho uso y decidieron usarlo. Corresponde que la Corte Suprema lo resuelva y es lo que estamos esperando desde la mesa”.

Luego, aclaró que el Poder Judicial no los ha notificado al respecto “porque aún no ha podido entrarse a discutir el fondo debido a los errores de forma que significaron la inadmisibilidad del recurso”.

Así las cosas, la secretaría se pronunciará sobre el fondo en la medida en que la Corte Suprema defina revisar el requerimiento y luego, notifica al organismo. Pero advirtió: “La secretaría ha entendido que el reglamento y las normas son claras al decir que se pueden incorporar nuevos capítulos. Es una conversación que se ha tenido. Sin perjuicio de eso, el oficialismo en su minuto tampoco requirió a una interpretación de la mesa para poder confirmar, sino que también decidió ir directamente a la Corte Suprema”.

Pero los capítulos en discusión, precisó que no reducen atribuciones, sino que tenían que ver con un tema de orden que, en el proceso anterior, generaron una dificultad al ser discutidos hacia el final. “Los consejeros fuimos electos para representar a la ciudadanía, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Los nuevos capítulos dan facilidades para incorporar, con la fuerza que se merecen, temas importantes para la ciudadanía, como seguridad, como defensoría de las víctimas”, añadió luego.

¿En qué pie queda la discusión en el consejo? Respondió la ultraderechista:

“Recordemos que las propuestas son propuestas; no hay nada zanjado, ni tan claro que va a quedar en el texto constitucional, sino que todo es parte de una discusión”.

Bando y bando

Ha habido voces que acusan que los integrantes del Partido Republicano apuntan a dilatar los cambios al anteproyecto. Algo que Hevia descartó rápidamente:

“Desde la mesa del consejo hemos tratado de generar espacios, que puedan conversar ciertas posturas, sin embargo, la discusión va más en cuánto margen podemos darnos para conversar. Si hay una dificultad en la discusión en particular, es que uno termina defendiendo posturas y luego hace mucho más difícil poder encontrar esos puntos en común. Eso hay que cuidar. Por eso me parecería razonable para que os demos un tiempo, por ejemplo, para ver qué opinan expertos sobre las enmiendas presentadas: las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y tantos otros organismos. Darse un tiempo para escucharlos en relación a las propuestas que ya están sobre la mesa es razonable y nos permite ver si estamos en la línea correcta, si hay algo que mejorar, y facilitar puntos en común”.

“No se trata de no entrar en el debate, de no escucharnos, sino por el contrario, enriquecernos y debatir sobre el fondo. Hay que ser cuidadoso de no restringir los espacios de conversación”, complementó luego.

Así, llamó a “establecer un tiempo prudente para establecer las conversaciones. Nada quiere votar apurado, sino generar los espacios”.

En el punto contrario, la presidenta admitió tener una buena relación con el vicepresidente Aldo Valle y que con la prensa también hay una buena comunicación: desde allí, establecieron “dar puntos de prensa oficiales cuando hay algo relevante qué comunicar. Salir a hablar por hablar todos los días tampoco le hace bien al proceso. Cuando uno desarrolla un proceso serio, responsable y ordenado, es menos atractivo que cuando está en vuelto en polémicas. Eso es algo que hay que evaluar cómo podemos hacer frente”.

La desafección de la ciudadanía, a su juicio, es por otra razón: “Tampoco es responsabilidad exclusiva del Consejo: es algo que hemos venido notando hace un buen tiempo. Lo vimos en campaña, con la gente. Es más algo que arrastramos, que algo que es responsabilidad nuestra, sin perjuicio que nos interesa que la ciudadanía pueda involucrarse en el proceso (…) Con el paso de las semanas, esperamos que la ciudadanía se vaya interesando”.

Su sector ha hecho azaroso el camino: el timonel de su partido esbozó prohibir el aborto en cuanto sean mayoría en el Congreso. Pero Hevia puso, a su manera, paños fríos al ruido de fondo: “No se trata que ningún sector imponga una mayoría solo por tenerla, ni que exista una minoría que solo por tener la minoría, la mayoría, para que no la acusen de hacer uso de su mayoría tiene que ceder a lo que la minoría quiere. Tenemos que encontrar puntos en común, entendiendo que todos tenemos que ceder”.