Gloria Hutt por acuerdo para condenar al golpe de Estado: “Veamos qué se propone, pero todavía le falta para que sea algo que acoja una voluntad mayoritaria”

“No me interesa imponer una versión oficial, no tengo las condiciones para aquello. Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto de la historia (…) Lo que me interesa es que aprendiendo de nuestra historia seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido, no que nos divida. Eso nos motiva y en eso seguiré trabajando”.

Así fue como el Presidente Gabriel Boric profundizó en la invitación a la condena transversal al golpe de Estado desde Bélgica y luego de la Cumbre Celac-UE. Fue una declaración, una iniciativa que en una primera instancia, causó escozor en la oposición que fue amainando. Un resumen de eso está aquí: “Tenemos que ver qué propone”.

Lo la exministra de Transporte, timonel de Evópoli y consejera constitucional, Gloria Hutt, en ADN Hoy, la mañana de este miércoles. Luego agregó:

“Hasta ahora, (la invitación) no incorpora una cosa que para nosotros es fundamental, que es llamar y promover la unidad. El país necesita un esfuerzo de unidad y poner foco muy fuerte en eso. Veamos qué se propone. Pero creo que todavía le falta para que sea algo que acoja una voluntad mayoritaria, y no hablo solo por Evópoli. Quisiéramos ver una voluntad mayoritaria. Hemos tenido acuerdos transversales en distintas cosas. Es posible. Hay voluntad, pero tiene que ser escuchando a todas las partes”.

Oposición

Tras la infructífera acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los dardos apuntaron a los acusadores, Chile Vamos, y no contra el secretario de Estado. A tal punto llegó la conversación, que se habló de una fragmentación. Pero a juicio de Hutt, las votaciones heterogéneas son históricas. En este caso particular, “a juicio de nuestros diputados, tras un análisis profundo e independiente de la opinión que tenemos, que el ministro Ávila ha sido muy mal ministro, con tremendas deficiencias y que el sistema educacional está en un estado muy lamentable, no había ninguna razón que transgreda la Constitución. No era fácil: el costo en la opinión pública era importante. Pero cada diputado tiene la libertad e independencia para evaluar en su mérito la acusación”.

“En nuestro periodo se abusó de las acusaciones constitucionales, sin que hubiera fundamento. Al minsitro Figueroa se le hizo una acusación por tratar de llevar a los niños de vuelta a clases. Se llegó a extremos de usar herramientas que la Constitución entrega, pero para casos muy calificados: están escritos cuando corresponde y cuando no”, agregó.

A ello se sumaron también la “recogida de caña” de algunos militantes RN, los dichos de la diputada Cordero y la exposición de la señora Aranda. Con todo, el futuro del bloque es otro:

“Sí se fijan criterios para más adelante y nosotros queremos marcar ese punto. La política está en un desprestigio tremendo. La confianza de las personas en los partidos es de 2% con una encuesta con error de 3%. Es, virtualmente, cero. En parte, tiene que ver con utilizar, por ejemplo, herramientas que no corresponden. La acusación constitucional es la última instancia, pero al ministro se le puede citar a comisiones, hay interpelación, hay comisiones investigadoras, hay muchas herramientas con las cuales se puede abordar el tema. Abusar de la acusación constitucional tiene implicancias también en la estabilidad democrática. A eso no podemos contribuir. Ese fue el punto que marcaron nuestros diputados y que en el partido estamos de acuerdo con que lo hayan hecho”.

“Tal vez la expectativa era que corriera más sangre, pero nuestra coalición está fundada en que compartimos una visión política y eso está por encima de estas situaciones. La reunión fue muy buena. Nos enfocamos en cómo corregimos las deficiencias de coordinación que objetivamente existen y cómo nos preparamos, más estructuradamente, para las elecciones de 2024 y 2025″, cerró.

Consejo constitucional

La arremetida republicana en el órgano redactor ha encendido las alarmas de las fuerzas progresistas. Por ejemplo, las enmiendas que incidirían en lo establecido en el comité de expertos, las llamadas “bases”.

Esas enmiendas son “punto de partida para discutir”, dijo Hutt.

¿En qué punto queda Evópoli dentro del Consejo? “La primera etapa de la comisión experta era menos política. Nosotros fuimos electos por los partidos. Fue una primera marca de mensaje de visión de país que uno quiere reflejar en la Constitución, más allá de que esta no deba ser reflejo de un partido. Pero hay elementos que uno quiere ver reflejado en la Constitución: por ejemplo, las libertades. De la misma forma pasa con Republicanos. Pero tenemos un único encargo: escribir una buena Constitución válida para todos. Es el producto al que tenemos que llegar. Nuestra responsabilidad es abrir la discusión en todos los temas: los que presentan los republicanos y el Partido Comunista”, respondió.

Por ejemplo, en el caso de interrupción del embarazo, el foco de su sector está en la maternidad; en pensiones y salud, “la mayoría de las personas quiere elegir, y que haya un prestador público y privado, y prestador para hacer una figura distinta a la actual”; o en reducción de la Cámara, explicó:

“No lo cambiamos el número porque creemos que el problema del sistema político no es el número de parlamentarios, sino las reglas, los desequilibrios y en muchos casos, la falta de filtros de calidad para el trabajo parlamentario. En eso pusimos mucho foco: nos esforzamos en incorporar enmiendas que corrijan el trabajo parlamentario y que mantengan los equilibrios entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Si se mantiene la situación actual, vemos que es cada vez más difícil gobernar”.

¿Y si la ultraderecha insta a reducir a los parlamentarios? “Anticiparse a decir lo apruebo o lo rechazo a priori, no es consistente con la responsabilidad que tenemos de una Constitución muy bien madurada y meditada (…) Tenemos que ver cada tema en su mérito y me parece que el tiempo que viene va a ser de mucha exigencia y responsabilidad, porque tendremos que evitar la instalación de ideas propias vinculadas al partido y priorizar el interés general. Eso estará difícil”, cerró.