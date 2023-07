Este martes concluyó la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) en Bruselas, Bélgica. Tras el encuentro, el Presidente Gabriel Boric se refirió a uno de los temas que resonó en Chile: la invitación a los partidos políticos a fimar una condena transversal al golpe de Estado, en la conmemoración número 50.

Ante las reaciones de, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón (RN), quien aseguró que la actual administración de Gobierno aspiraba a imponer una verdad única, el Mandatario espetó: “Me pregunto: ¿cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como Gobienro queremos imponer? Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos”.

Esos hechos a los que hizo referencia y que luego mencionó fueron el golpe de Estado, liderado por las Fuerzas Armadas, el día martes 11 de septiembre de 1973, y que dio paso a una dictadura cívico-militar “brutal y asesina de 17 años”, acotó el Presidente, que violó los derechos humanos de opositores al régimen:

“Ensombrece la historia patria, es triste, no cabe vanagloriarse y ojalá todos fuéramos capaces de decir que no queremos que vuelva a suceder y que los problemas de la democracia se tienen que solucionar con más democracia y no con menos”.

Luego, desarrolló el Presidente que “independiente de los desacuerdos” que pudieran existir en un sistema democrático como el que hubo en Chile antes de esa trágica jornada, “nada justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos, de quien piensa distinto, ni de cualquier persona en nuestra patria ni en el mundo”.

En esa misma línea, el llamado a firmar la condena transversal, aclaró, es un “consenso mínimo, razonable al cual espero podamos llegar”.

“No me interesa imponer una versión oficial, no tengo las condiciones para aquello. Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto de la historia (…) Lo que me interesa es que aprendiendo de nuestra historia seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido, no que nos divida. Eso nos motiva y en eso seguiré trabajando”, cerró.

AHORA | Presidente @GabrielBoric realiza balance tras su participación en la lll Cumbre #EUCELAC 2023. https://t.co/el7HjSCz0i — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 18, 2023

Garzón

También se refirió al reconocimiento al juez español Baltazar Garzón, quien lideró la aprehensión del dictador Augusto Pinochet:

“(El gesto) es producto del trabajo que ha hecho en contra de la impunidad en materia global, pero en particular del juicio a Pinochet, no por otras gestiones que haya realizado como jurista (…) Invito a que se pronuncien respecto a ese motivo y a Joan Manuel Serrat”.